İranlı milletvekili: ABD ve İsrail sadece güç dilini anlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Ahmed Bahşayiş Ardestani, İRNA’ya yaptığı açıklamada, ABD’nin bir helikopterinin düşürüldüğüne dair asılsız iddialarla bazı noktaları hedef aldığını belirtti. Ardestani’ye göre, İran silahlı kuvvetlerinin bu saldırılara verdiği yanıt, İran’ın düşmanın her türlü senaryosuna hazır olduğunu gösterdi. Trump’ın sürekli olarak İran silahlı kuvvetlerini zayıf gösterme çabalarının, sahadaki gelişmelerle tamamen yalan olduğu ve medya manipülasyonundan ibaret olduğunun ortaya çıktığı kaydediliyor.

Ardestani’nin, mevcut koşullarda ABD’nin geniş çaplı bir savaş başlatmaktan çok İran ile ateşkes kurmaya çalıştığı yönündeki değerlendirmesi aktarılıyor. Bununla birlikte, İran ile ABD arasında kalıcı bir barış tesis edilmeyeceğinin de altı çiziliyor.

“Yaşananlar aslında III. Dünya Savaşı’ydı”

Milletvekili, Trump’ın İran’ın askeri gücünün tükendiği yönündeki iddialarına ilişkin olarak, son yaşanan savaşın aslında “III. Dünya Savaşı” niteliği taşıdığını belirtti. Ardestani’ye göre, dünyanın iki nükleer gücü olan ABD ve İsrail, İran’a saldırmış, bazı Avrupa ve Arap ülkeleri de bu savaşta onları desteklemiş durumda. Bu koşullar altında İran’ın tek başına ve yalnız bir şekilde karşı durarak gücünü tüm dünyaya gösterdiği ifade ediliyor.

Ardestani’nin, İran’ın sadece düşman saldırılarına yanıt vermekle kalmayıp, daha önce İsrail’e yönelik düzenlediği saldırılarla Siyonistlerin Güney Lübnan’daki katliamlarını durdurduğunu da hatırlattığı aktarılıyor. Bu eylemlerle birlikte İran silahlı kuvvetlerinin caydırıcılık alanında yeni bir doktrin ortaya koyduğu belirtiliyor.

“Aktif direniş” dönemi: Önleyici saldırı ve aktif caydırıcılık

Ardestani’nin en dikkat çekici değerlendirmesi, İran’ın “ihtiyat dönemini geride bırakarak aktif direniş aşamasına geçtiği” yönünde oldu. Bu durum, “aktif caydırıcılık” ve “önleyici saldırı” doktrininin yeniden tanımlanması yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milletvekiline göre, bu yeni yaklaşım şu anlama geliyor: Eğer İsrail bir daha Güney Lübnan’a saldırırsa, bu saldırganlığa karşılık olarak “ikinci tokatı” yiyecektir. Bu durumun İran’ın korkusuzluğunu, savunma kabiliyetlerini ve düşman tehditleriyle mücadele konusundaki siyasi iradesini gösterdiği ifade ediliyor.

Ardestani’nin “önleyici saldırıyı”, ulusal güvenlik ve çıkarları korumak için daha etkili bir araç olarak tanımladığı aktarılıyor. Bu yaklaşımın savaş başlatmak anlamına gelmediği, daha ziyade herhangi bir tehdidin tırmanma ve altyapıya zarar verme aşamasına gelmeden önce hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olmak anlamına geldiği belirtiliyor.

“Vahdet-i meydan” operasyonel hale geldi

Ardestani, son gelişmelerin en önemli kazanımlarından birinin Tahran, Gazze, Lübnan ve Yemen arasındaki “vahdet-i meydan” (cephelerin birliği) kavramının fiili olarak hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı. Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın cephelerin ortak eylemi yönündeki talebinin ardından, bu birliğin artık operasyonel aşamaya ulaştığı kaydediliyor.

Milletvekilinin belirttiğine göre, kilit nokta şu: İran, ilk kez kendi topraklarına yapılan doğrudan bir saldırının misillemesi olarak değil, İsrail’in Güney Lübnan’a saldırısına tepki olarak doğrudan müdahalede bulundu. Bu eylemin, Hizbullah, Haşdi Şabi ve Husiler gibi bölgesel müttefiklere, İran’ın zor zamanlarda ortaklarını yalnız bırakmayacağına dair açık bir mesaj gönderdiği ifade ediliyor.

Bu müdahalenin, Hizbullah’ın daha önceki 40 günlük savaşta İran’ı desteklemek için öz-yönetimli ve kendiliğinden bir şekilde savaşa girmesinin ardından geldiği hatırlatılıyor.

ABD’nin geri adımı ve sahadaki güç dengesindeki değişim

Ardestani’nin değerlendirmesine göre, sahadaki bu değişim, Amerikan tarafının bile bölgedeki güç dengesindeki değişimi anlamasına ve gerilimlerin devamı konusunda bir tür davranış değişikliğine gitmesine yol açtı. Amerikan tarafının, çatışan taraflardan biri olmaktan çıkıp adeta çatışmanın hakemine dönüştüğü iddia ediliyor.

Ardestani’nin, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarıyla güç gösterisi yapmasının ardından ABD’nin askeri gücünün sorgulanır hale geldiğini belirttiği aktarılıyor.

Milletvekili, İran’ın güç gösterisinin ardından (12 ve 40 günlük savaşların ardından gelen üç dalgalı saldırılar) Trump’tan ilk geri adımın geldiğini ifade ediyor. Trump’ın, İsrail’in İran’a saldırısından haberi olmadığını ve kendisi veya CENTCOM ile herhangi bir koordinasyon yapılmadığını iddia etmesinin, bir miktar aldatma ihtimali bulunsa da, bir tür geri adım olarak algılandığı kaydediliyor.

Lübnan’a müdahale: Yeni bir doktrinin başlangıcı

Ardestani’nin vurguladığı bir diğer önemli nokta, İran’ın İsrail’in Lübnan’a saldırısına verdiği yanıtın, Tahran’ın müttefiklerini tam anlamıyla desteklemesi anlamına geldiği yönünde. Bu eylem, İran’ın İsrail’e karşı Lübnan’ı savunma konusundaki iradesini test etmeye yönelik bir hamleye karşı verilmiş bir yanıt olarak okunuyor.

Ardestani’ye göre, İran bu yanıtla birlikte ABD ve İsrail’e ancak güç dilinin fayda ettiğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Zira ona göre, barışı getiren şeyin güç olduğu ifade ediliyor.

Milletvekili ayrıca, önümüzdeki günlerde Dünya Kupası’nın başlayacağını ve ABD’de seçimlerin yaklaştığını hatırlatarak, Trump’ın Netanyahu üzerindeki baskıyı artırarak savaşın sona ermesini talep ettiğini belirtiyor. Netanyahu’nun da savaşı sonlandırarak Hizbullah ile hesaplaşmayı ileri bir tarihe ertelediğini açıkladığı aktarılıyor.

Ekonomik tedbirler ve müzakereler

Ardestani, hükümetin deniz ablukası sırasında temel malların tedariki konusunda çeşitli ve değerli tedbirler aldığını belirterek, bu konuda hükümetin takdir edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bununla birlikte, malların fiyatlarındaki artışın ciddi bir tedbir gerektirdiği ve savaşın sona ermesinin ardından geçmiş ekonomi politikalarının da gözden geçirilmesinin beklendiği kaydediliyor.

Milletvekili, toplumdaki farklı görüşlerin ve hatta yapıcı eleştirilerin doğal olduğunu, ancak bu eleştirilerin hakarete dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı. Her savaşın sonunda müzakere ile bittiği ve müzakere heyetini zayıflatmanın milleti zayıflatmak anlamına geldiği ifade ediliyor.