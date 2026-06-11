Trump’tan yine savaş tehdidi: Sert bir şekilde vuracağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik askeri saldırıların devam edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya verdiği yanıt, basın çevrelerinde yeni bir tartışma başlattı.

Trump’ın soruya, “Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde” şeklinde cevap verdiği kaydediliyor. ABD Başkanı’nın ayrıca, “Görüşmelerin sürekli ertelenmesi nedeniyle anlaşmanın nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz; bugün yine kararlı ve güçlü bir duruş sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Siyasi gözlemciler, Trump’ın bu açıklamalarını “doğrudan ültimatom” olarak nitelendiriyor. Eleştirmenlerin belirttiğine göre, ABD Başkanı’nın “müzakerelerin ertelenmesi” gerekçesiyle saldırı tehdidinde bulunması, klasik “emperyalist dayatma” yöntemlerinin bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Analistlerin hatırlattığı üzere, ABD daha önce de Irak’a yönelik işgalinde “kitle imha silahı” iddialarını gerekçe göstermiş, daha sonra bu iddiaların tamamen asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Libya örneğinde ise, nükleer programını gönüllü olarak söken ülkenin akıbeti, “verilen sözlerin ne kadar güvenilmez olabileceğinin” bir dersi olarak anımsatılıyor.

Bu noktada Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) ve Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) verilerine atıfta bulunuluyor. Buna göre, ABD’nin yaklaşık 5.200 nükleer savaş başlığından oluşan bir stok bulundurduğu ifade ediliyor. Hiçbir uluslararası denetime tabi olmayan İsrail’in ise tahminen 90 ila 400 arasında nükleer başlık bulundurduğu vurgulanıyor.

Buna karşın, İran’ın tüm tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) güvence denetimi altında olduğu ve barışçıl bir program yürüttüğü kaydediliyor. Gözlemciler, bu tablonun “çifte standardın” somut bir göstergesi olduğunu dile getiriyor.

Batılı diplomatlardan gelen bazı açıklamalarda, “nükleer yayılmanın önlenmesi” gerektiği hatırlatılıyor. Ancak aynı diplomatik çevrelerin, İsrail’in denetimsiz cephaneliği ve ABD’nin kendi devasa stoğu karşısında sessiz kaldığına dikkat çekiliyor.

Buna karşın, Trump’ın “sert saldırı” tehditlerinin, uluslararası hukuk ve diplomasinin temel prensipleriyle bağdaşmadığı eleştirisi getiriliyor. Bazı analistlere göre, ABD Başkanı’nın “müzakere” söylemleri ile “saldırı” tehditleri arasındaki çelişki, Washington’un gerçek niyetine ilişkin soru işaretlerini büyütüyor.