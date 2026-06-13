Hürmüz Boğazı’nın Açılması Ücretlerin Kaldırılması Anlamına Gelmez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bu çerçevede İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Alaeddin Burujerdi, olası herhangi bir anlaşmada İran’ın ulusal çıkarlarının korunmasının zorunlu olduğunu vurgularken, Hürmüz Boğazı’nın stratejik konumu ve İran’ın bu su yolundaki rolüne de değindi.

“Nihai Anlaşmaya Ulaşmak İçin Görüş Alışverişi Doğrudur”

Burujerdi, yaptığı açıklamada Donald Trump’ın İran ile anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiasını değerlendirerek şunları söyledi:

“Nihai bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla görüş alışverişinde bulunulması doğrudur. Ancak herhangi bir mutabakatın oluşabilmesi için İran İslam Cumhuriyeti’nin ulusal çıkarlarının mutlaka gözetilmesi gerekir.”

Burujerdi ayrıca, olası bir anlaşmanın ancak ayrıntıları netleştikten ve İran İslam Cumhuriyeti’nin resmi kurumları nihai görüşlerini açıkladıktan sonra değerlendirilebileceğini belirtti.

Hürmüz Boğazı Müzakerelerde Gündemde

İranlı milletvekili, müzakerelerde Hürmüz Boğazı’nın durumuna ilişkin ortaya atılan iddialara da değinerek şunları kaydetti:

“Üçüncü dayatma savaşının ardından İran İslam Cumhuriyeti’nin elde ettiği en önemli kazanımlardan biri, Hürmüz Boğazı üzerindeki rolünün ve yönetim yetkisinin pekişmesidir. Bu süreç bir gün dahi kesintiye uğramamalıdır.”

“Denizcilik Hizmetlerinin Bedeli İran’a Ödenmelidir”

Burujerdi, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasının ücretsiz geçiş anlamına gelmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer Amerikalılar Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını istiyorlarsa, İran İslam Cumhuriyeti tarafından belirlenen kuralları ve düzenlemeleri kabul etmek zorundadırlar. Ayrıca denizcilik hizmetleriyle ilgili harç ve ücretler de İran’a ödenmelidir.”

“Yayımlanan Anlaşma Ayrıntıları Resmî Olarak Doğrulanmadı”

Açıklamasının sonunda Burujerdi, son günlerde medyada yer alan anlaşma taslakları ve içeriklerine ilişkin haberlerin resmî teyit taşımadığını vurgulayarak:

“Bu günlerde olası anlaşmanın maddeleri hakkında yayımlanan haberler resmî olarak doğrulanmış değildir. Nihai tutum ve kararlar, yalnızca İran İslam Cumhuriyeti’nin resmî sözcüleri ve yetkili kurumları tarafından açıklanacaktır.” dedi.