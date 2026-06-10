Beş Başkentte Eş Zamanlı Gösteri: “Meydanımız Bir, Düşmanımız Bir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası Saldırganlığa Karşı Halk Komiteleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede artan askeri gerilim ve saldırılara karşı “ortak halk tepkisini görünür kılmak” amacıyla beş başkentte eş zamanlı etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, Gazze, Beyrut, Bağdat, Sana ve Tahran’da 10 Haziran Çarşamba günü meydanlarda toplanılacağı belirtilirken, organizasyonun temel mesajının “Meydanımız bir, düşmanımız bir” sloganıyla verileceği kaydedildi. Komiteler, etkinliklerin yalnızca dayanışma gösterisi değil, aynı zamanda bölgesel gelişmelere karşı siyasi bir duruş niteliği taşıdığını vurguladı.

Organizatörler, halkların farklı coğrafyalarda benzer güvenlik ve insani krizlerle karşı karşıya olduğunu savunarak, eş zamanlı mitinglerin “ortak kader ve ortak direniş bilincini” pekiştirmeyi amaçladığını ifade etti. Etkinlik programlarında konuşmalar, sembolik yürüyüşler ve çeşitli dayanışma mesajlarının yer alacağı aktarıldı.

Bölgedeki güvenlik kaynakları ise söz konusu etkinlikler öncesinde ilgili şehirlerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. Özellikle Gazze ve Beyrut’ta son haftalarda yükselen tansiyon nedeniyle geniş katılımlı gösterilere ilişkin hazırlıkların yakından takip edildiği kaydedildi.

Eş zamanlı düzenlenecek bu etkinliklerin, devam eden bölgesel gerilim ortamında siyasi ve toplumsal yansımalarının nasıl şekilleneceği merak konusu. Organizasyon komitesi, katılım çağrısını yineleyerek “birlik mesajının sınırları aşacağını” ifade etti.