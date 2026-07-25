Pentagon’da Kayıp Skandalı: Senatodan Bakan Hegseth’e Acil İzah Talebi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pentagon’un internet portalında, ABD ordusunun İran ile girdiği askeri çatışmalarda verdiği kayıplara dair verilerin hatalı şekilde yayımlanması Washington’da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 24 saat boyunca düzeltilmeyen bu veri karmaşası, askeri bilgilerin doğruluğu ve şeffaflığı konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

Gelişmeler üzerine harekete geçen Senato üyesi Demokratlar, Savunma Bakanı Pete Hegseth’e hitaben resmi bir mektup kaleme aldı. Mektupta, ulusal güvenliği ve asker ailelerini doğrudan ilgilendiren böylesi hassas bir konuda yaşanan bu aksaklığın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Demokrat senatörler, Bakan Hegseth’ten verilerin neden yanlış görüntülendiğini, bu durumun teknik bir hatadan mı yoksa bilgi akışındaki bir koordinasyonsuzluktan mı kaynaklandığını açıklamasını talep etti. Pentagon yönetiminden konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, askeri kaynaklar hatanın kaynağının tespiti için inceleme başlatıldığını bildirdi.