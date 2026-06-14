Galibaf’tan Dahiye Saldırısı Sonrası ABD’ye Sert Tepki

Galibaf, Washington yönetimini İsrail’e verdiği destek nedeniyle eleştirerek, ABD’nin bölgedeki gelişmeler karşısında doğrudan sorumluluk taşıdığını söyledi. İranlı yetkili, Dahiye’ye yönelik saldırının Lübnan’ın egemenliğine açık bir saldırı olduğunu ve bunun bölgesel gerilimi daha da derinleştireceğini ifade etti.

Açıklamasında ABD’nin İsrail politikalarına verdiği desteğin Orta Doğu’daki istikrarsızlığı artırdığını dile getiren Galibaf, uluslararası toplumun bu tür saldırılar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirtti. İran’ın, Lübnan’ın güvenliği ve bölgesel istikrar konusundaki tutumunu sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

İsrail’in Dahiye’ye yönelik saldırısı, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olurken, olayın ardından Tahran’dan gelen açıklamalar İran’ın gelişmeleri yakından takip ettiğini ortaya koydu. Saldırının ardından Lübnan’da da siyasi ve güvenlik çevrelerinden peş peşe tepkiler gelmişti.