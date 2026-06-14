Galibaf’tan Dahiye Saldırısı Sonrası ABD’ye Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail’in Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine yönelik saldırısının ardından ABD’ye tepki gösterdi. Galibaf, yaptığı açıklamada İsrail’in bölgede gerçekleştirdiği saldırıların yalnızca askeri bir operasyon olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun arkasında siyasi ve uluslararası destek bulunduğunu savundu.
14 Haziran 2026 - 18:25
News ID: 1827158
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail’in Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada ABD’yi hedef aldı. Galibaf, Washington’un bölgedeki saldırılardaki rolüne ve tutumuna sert sözlerle yüklendi.
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