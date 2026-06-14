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Galibaf’tan Dahiye Saldırısı Sonrası ABD’ye Sert Tepki

14 Haziran 2026 - 18:25
News ID: 1827158
Galibaf’tan Dahiye Saldırısı Sonrası ABD’ye Sert Tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail’in Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada ABD’yi hedef aldı. Galibaf, Washington’un bölgedeki saldırılardaki rolüne ve tutumuna sert sözlerle yüklendi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail’in Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine yönelik saldırısının ardından ABD’ye tepki gösterdi. Galibaf, yaptığı açıklamada İsrail’in bölgede gerçekleştirdiği saldırıların yalnızca askeri bir operasyon olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun arkasında siyasi ve uluslararası destek bulunduğunu savundu.

Galibaf, Washington yönetimini İsrail’e verdiği destek nedeniyle eleştirerek, ABD’nin bölgedeki gelişmeler karşısında doğrudan sorumluluk taşıdığını söyledi. İranlı yetkili, Dahiye’ye yönelik saldırının Lübnan’ın egemenliğine açık bir saldırı olduğunu ve bunun bölgesel gerilimi daha da derinleştireceğini ifade etti.

Açıklamasında ABD’nin İsrail politikalarına verdiği desteğin Orta Doğu’daki istikrarsızlığı artırdığını dile getiren Galibaf, uluslararası toplumun bu tür saldırılar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirtti. İran’ın, Lübnan’ın güvenliği ve bölgesel istikrar konusundaki tutumunu sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

İsrail’in Dahiye’ye yönelik saldırısı, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olurken, olayın ardından Tahran’dan gelen açıklamalar İran’ın gelişmeleri yakından takip ettiğini ortaya koydu. Saldırının ardından Lübnan’da da siyasi ve güvenlik çevrelerinden peş peşe tepkiler gelmişti.

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