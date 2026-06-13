Pakistan Başbakanı Şerif’ten tarihi açıklama: Müzakereler 24 saat içinde sonuçlanacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD arasındaki savaşı sonlandırmak için yürütülen yoğun arabuluculuk çabalarının kritik bir aşamaya geldiğini duyurdu. Şerif’in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, iki ülke arasında bir barış anlaşmasının “nihai, üzerinde uzlaşılmış metni” üzerinde mutabakata varıldı. Başbakan, Pakistan’ın şimdi her iki tarafın sonraki adımları nihayetlendirmesi için onlarla yakın işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

Şerif’in vurguladığına göre, “Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı.” Başbakan ayrıca, anlaşmayı sabote etmek isteyenler tarafından “durmak bilmeyen bir dezenformasyon kampanyası” yürütüldüğünün farkında olduklarını, ancak tüm bu gürültüye rağmen önemli bir ilerleme kaydedildiğini kaydetti.

“24 Saat İçinde Nihayetlenmesi Bekleniyor”

Başbakan Şerif, bir sonraki açıklamasında anlaşmanın tamamlanmasının çok yakın olduğunu ifade etti. Şerif’in aktardığına göre, nihayetlenmenin önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Pakistan’ın, anlaşmanın ardından derhal elektronik imza töreni için hazırlık yaptığı, imzayı takiben önümüzdeki hafta teknik düzeyde görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

Şerif’in bu gelişmeyi “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdiği ve anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için güçlü bir temel oluşturacağına olan güvenini dile getirdiği aktarılıyor.

Arakçi’den Temkinli İyimserlik: “İslamabad Mutabakat Metnine Hiç Bu Kadar Yakın Olmamıştık”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin temkinli bir iyimserlik sergiledi. Arakçi’nin ifadesine göre, “İslamabad Mutabakat Metnine” hiç bu kadar yakın olunmamıştı. Bununla birlikte, Arakçi uyardı: Anlaşma henüz nihai halini almadığı sürece medya ve kamuoyunun anlaşmanın içeriğine ilişkin spekülasyon yapmaktan kaçınması gerekiyor. İran’ın, müzakereler tamamlandığında tüm detayları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

Arakçi’nin, Tahran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin tek çözümün, bu malzemenin İran içinde seyreltilmesi olduğunu savunduğu aktarılıyor.

Trump’tan Çelişkili Mesajlar: “Anlaşma Bizim Koşullarımıza Göre”

ABD Başkanı Donald Trump’ın ise anlaşmaya ilişkin farklı bir değerlendirme yaptığı gözlemleniyor. Trump’ın, İran tarafından sızdırıldığını öne sürdüğü anlaşma şartlarının, üzerinde uzlaşılan metinle “hiçbir ilgisi olmadığını” savunduğu aktarılıyor. Trump, anlaşmanın ABD’nin talepleri doğrultusunda şekillendiğini ve İran’ın nükleer programının sökülmesini öngördüğünü iddia ediyor.

ABD’li bir yetkilinin, taslak metnin Tahran’a aylardır süren savaşta istediğinin çoğunu sunduğu yönündeki yorumların aksine, Trump’ın anlaşmanın İran’ın taleplerini karşılamadığı yönündeki ısrarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bu durum, her iki tarafın da kamuoyuna kendi zaferini ilan etme çabası olarak yorumlanıyor.

İsrail Faktörü ve Anlaşmanın Önündeki Engeller

Gözlemciler, varılması beklenen anlaşmanın önündeki en büyük engellerden birinin İsrail olduğunu belirtiyor. Pakistan Başbakanı Şerif’in, anlaşmayı sabote etmek isteyenlerin varlığına işaret etmesi, doğrudan İsrail’i hedef alan bir uyarı olarak değerlendiriliyor. İsrail’in, İran’ın nükleer programının ve bölgesel nüfuzunun sınırlandırılması konusundaki hassasiyetinin, herhangi bir anlaşmayı engellemeye yönelik girişimleri beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.

Analistler, anlaşmanın uygulanma aşamasında da ciddi zorluklar yaşanabileceğini öne sürüyor. Taraflar arasındaki derin güvensizlik, anlaşmanın en önemli maddelerinin (nükleer program, balistik füzeler, Hürmüz Boğazı’nın statüsü) hayata geçirilmesini zorlaştırabilir. Özellikle, Tahran’ın nükleer programının kaderi ve uranyum stoklarının akıbeti konusundaki görüş ayrılıklarının, anlaşma sonrası süreçte yeniden tırmanışa yol açabileceği kaydediliyor.