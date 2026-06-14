Obama’dan Trump’ın İran Hamlesine Kuşkulu Yaklaşım

Obama’nın açıklaması, Washington’da İran politikası etrafında yeniden sertleşen tartışmaların ortasında geldi. Trump cephesi yeni girişimi, önceki dönemin anlaşmasına göre daha sıkı koşullar içeren ve Tahran üzerinde daha fazla baskı kuran bir model olarak sunarken, Obama bu söyleme temkinli yaklaştı.

Yaptığı değerlendirmede, diplomatik metinlerin yalnızca başlıklar üzerinden değil, denetim mekanizmaları, yaptırım dengesi ve uygulanabilirlik üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Obama, 2015’teki anlaşmanın uzun müzakereler sonunda ortaya çıktığını hatırlattı. Yeni girişimin ise siyasi söylem düzeyinde iddialı görünse de sahadaki karşılığının henüz netleşmediğine işaret etti.

Obama’nın çıkışı, Demokrat çevrelerde Trump’ın İran dosyasında izlediği yolun yeniden sorgulanmasına yol açtı. Özellikle Trump’ın önceki anlaşmadan çekilmesinin ardından bugün daha iyi bir metin ortaya koyabileceği yönündeki sav, Washington’da hâlâ tartışmalı başlıklar arasında yer alıyor.

İran ile yürütülen yeni temasların sonucu henüz netlik kazanmazken, Obama’nın sözleri ABD’de bu sürecin sadece dış politika değil, aynı zamanda geçmiş yönetimlerin mirası üzerinden de okunacağını gösterdi.