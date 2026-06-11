Tahran’dan Güç Mesajı: “İran Savaşın İlk Günlerine Göre Daha Hazır”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’dan, bölgedeki gerilimin sürdüğü bir dönemde askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfezl Şikarçi, ülkesinin savunma ve operasyonel gücünün, savaşın ilk günlerine kıyasla bugün çok daha ileri bir seviyede bulunduğunu belirtti.

Şikarçi, yaptığı değerlendirmede İran’ın geçen süreçte yalnızca askeri hazırlığını artırmakla kalmadığını, aynı zamanda saldırılara karşı tepki verme kabiliyetini, savunma derinliğini ve caydırıcılık kapasitesini de güçlendirdiğini ifade etti. İranlı komutanın açıklaması, Tahran yönetiminin son dönemde sıklaşan tehditlere ve bölgesel baskılara rağmen geri adım atmadığı mesajı olarak yorumlandı.

İran tarafı uzun süredir, dış baskıların ve askeri tehditlerin ülkenin savunma yapılanmasını zayıflatmadığını, aksine daha organize ve daha dirençli bir yapıya dönüşmesine yol açtığını savunuyor. Bu çerçevede hava savunma sistemlerinden füze kapasitesine, insansız hava araçlarından komuta-kontrol yapısına kadar pek çok başlıkta güç tahkim edildiği vurgulanıyor.

Askeri uzmanlara göre Şikarçi’nin sözleri yalnızca iç kamuoyuna dönük bir moral mesajı değil. Aynı zamanda bölgesel rakiplere ve özellikle İran’a karşı baskı stratejisi izleyen aktörlere yönelik bir uyarı niteliği de taşıyor. Bu açıklamayla Tahran, uzayan çatışma ve baskı ortamında yıpranmak yerine daha esnek ve daha hazırlıklı hale geldiği tezini öne çıkarıyor.

Son dönemde İran’ın savunma söyleminde öne çıkan başlıklardan biri, “ilk günlere göre daha güçlü olma” vurgusu oldu. Bu yaklaşım, savaşın ya da çatışma baskısının başlangıçtaki şok etkisinin aşıldığı ve sistemin yeni koşullara adapte olduğu yönündeki resmi anlatıyı besliyor. Böylece Tahran, hem askeri kayıpların etkisini dengelemeye hem de karşı tarafın olası yeni hesaplarını zorlaştırmaya çalışıyor.

Gözlemciler, İranlı yetkililerin art arda gelen bu tür açıklamalarının, sahadaki askeri tablo kadar psikolojik üstünlük mücadelesinin de önemli bir parçası olduğunu belirtiyor. Özellikle karşılıklı tehditlerin yoğunlaştığı dönemlerde, dayanıklılık ve hazırlık mesajlarının yalnızca savunma politikası değil, aynı zamanda siyasi strateji işlevi gördüğü değerlendiriliyor.

Şikarçi’nin açıklaması, İran’ın mevcut kriz ortamında kendisini savunmada kalan bir aktör olarak değil, kapasitesini yenileyen ve gerektiğinde daha sert karşılık verebilecek bir güç olarak göstermeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Bu durum, önümüzdeki süreçte bölgedeki askeri söylemlerin daha sert, karşılıklı mesajların ise daha doğrudan hale gelebileceğine işaret ediyor.