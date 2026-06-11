İran’da Patlama Sesleri ve İHA Alarmı: Karşılıklı Saldırılar Gerilimi Tırmandırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da gerilim yeni bir askeri hareketlilik dalgasıyla daha da yükseldi. İran’ın çeşitli şehirlerinde gece saatlerinden itibaren patlama sesleri duyulduğu bildirilirken, başkent Tahran’ın çevresinde hava savunma sistemlerinin alarma geçtiği ve bazı insansız hava araçlarının tespit edildiği aktarıldı.

Yerel kaynaklara göre güvenlik birimleri, özellikle Tahran’ın batısındaki bazı askeri tesislerin bulunduğu bölgelerde hava savunma faaliyetlerini artırdı. Patlamaların büyük bölümünün hava savunma sistemlerinin devreye girmesi sırasında meydana geldiği değerlendiriliyor.

İranlı yetkililer, ülkenin güneyindeki bazı noktalara yönelik ABD kaynaklı saldırılarda sivillerin yaralandığını duyurdu. Olayın ardından İran ordusu ile Devrim Muhafızları’nın bölgede bulunan Amerikan hedeflerine yönelik misilleme operasyonları başlattığı açıklandı. İran basını, söz konusu saldırıların “karşılık verme çerçevesinde” gerçekleştirildiğini aktarırken hedeflere ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Bölgedeki askeri kaynaklar, karşılıklı saldırıların İran ile ABD arasındaki gerilimi yeni bir aşamaya taşıyabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Özellikle insansız hava araçlarının tespit edilmesi ve hava savunma sistemlerinin devreye girmesi, çatışmanın hava sahasında da yoğunlaştığına işaret ediyor.

Washington cephesinden ise gelişmelere ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılmış değil. Ancak bölgedeki Amerikan askeri unsurlarında güvenlik seviyesinin artırıldığı ve bazı üslerde ek önlemler alındığı bildiriliyor.

Uzmanlar, son gelişmelerin yalnızca İran ile ABD arasındaki gerilimi değil, aynı zamanda Irak, Körfez ve Doğu Akdeniz hattındaki güvenlik dengelerini de doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Tarafların misilleme döngüsünü sürdürmesi halinde bölgesel çapta daha geniş bir askeri tırmanış ihtimalinin güçlenebileceği ifade ediliyor.