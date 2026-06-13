Arakçi: Anlaşma uzaktan imzalanabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, görüşmelerde kritik bir noktaya gelindiğini belirterek sürecin kısa süre içinde imza aşamasına geçebileceğini ifade etti. Ancak nihai kararın henüz kesinleşmediğini de vurguladı. Müzakerelerin son aşaması tamamlanırsa, anlaşmanın iki taraf arasında uzaktan imzalanacağını ve ardından duyurusunun yapılacağını söyledi.

URANYUM VE NÜKLEER BAŞLIKLAR

Arakçi, anlaşma kapsamında özellikle yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun durumunun çözülmesinin temel başlıklardan biri olduğunu söyledi. Bu konudaki olası çözümün İran içinde seyreltilme seçeneği üzerinden şekillenebileceğini dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE BÖLGESEL DÜZENLEMELER

Mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı’na ilişkin düzenlemelerin de yer aldığını aktaran Arakçi, ABD’nin deniz ablukasının kaldırılmasının da gündem maddeleri arasında bulunduğunu belirtti. Boğazın yönetimi konusunda Umman ile yürütülen temasların olumlu ilerlediğini ifade etti.

“Hürmüz Boğazı idaresi önceki gibi olmayacak. Boğaz, Umman ve İran’ın egemenliği altındadır. İki ülke bundan önce boğazdaki hizmetleri ücretsiz sağlıyordu.”

Bölgesel deniz geçişlerine ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını kaydeden Arakçi, sürecin egemenlik çerçevesinde yeniden tanımlandığını söyledi.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR VE BÖLGESEL GERİLİM

İran’ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin özel bir mekanizma üzerinde durulduğunu belirten Arakçi, anlaşmanın çeşitli karşıt aktörler tarafından engellenmeye çalışıldığını ifade etti. Bu bağlamda İsrail’i sürece karşı çıkan tarafların başında gösterdi.

"BU ANLAŞMANIN DÜŞMANLARI VAR VE BUNLARIN BAŞINDA İSRAİL REJİMİ GELİYOR"

Arakçi, mutabakat hükümlerinin uygulanmaması halinde nihai anlaşma için yeni bir müzakere sürecinin söz konusu olmayacağını belirtti. İran’ın geri adım atmayacağını vurgulayan Arakçi, altyapıya yönelik tehditlerin süreci etkilemeyeceğini ifade ederek değerlendirmelerini tamamladı.