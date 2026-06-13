Şehit Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei İçin 5 Günlük Veda Programı Açıklandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’da Şehit Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ve hayatını kaybeden aile fertleri için düzenlenecek cenaze ve anma programının ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililer, 4–8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek törenlerin ülke genelinde geniş katılımla yapılacağını bildirdi.

Açıklanan programa göre ilk törenler başkent Tahran’da başlayacak. Halkın ziyaretine açılacak taziye programlarında vatandaşların Devrim Lideri ve ailesine veda edebilmesi için çeşitli dini ve resmi merasimler düzenlenecek. Ülkenin farklı şehirlerinden çok sayıda kişinin törenlere katılmasının beklendiği ifade ediliyor.

Törenler kapsamında Kur’an tilavetleri, dini anma programları ve resmi devlet merasimlerinin yapılacağı belirtildi. Üst düzey devlet yetkilileri, dini liderler ve çeşitli ülkelerden temsilcilerin de anma programlarına katılması bekleniyor.

Programın son gününde ise defin töreninin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yetkililer, defin merasiminin yoğun katılım nedeniyle geniş güvenlik ve organizasyon önlemleri altında yapılacağını açıkladı.

İran’da Devrim Lideri için düzenlenecek törenlerin yalnızca resmi bir cenaze programı değil, aynı zamanda ülke genelinde büyük bir anma ve yas süreci niteliği taşıması bekleniyor. Birçok şehirde camilerde ve kamusal alanlarda anma etkinliklerinin düzenleneceği, televizyon ve radyo kanallarında özel yayınların yapılacağı bildirildi.