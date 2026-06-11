İsrail’de Savaş Yorgunluğu Derinleşiyor: Netanyahu Üzerindeki Baskı Artıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de savaşın gidişatına ilişkin toplumsal memnuniyetsizlik giderek daha görünür hale geliyor. Kamuoyunda, hükümetin açıkladığı askeri ve siyasi hedeflerin önemli ölçüde karşılanamadığı düşüncesi yayılırken, çatışmaların uzamasıyla birlikte oluşan yorgunluk duygusu siyaset sahnesine de doğrudan yansıyor.

Özellikle son haftalarda güvenlik, esirler meselesi, askeri kayıplar ve kuzey ile güney cephelerinde süren belirsizlikler, hükümete dönük eleştirilerin dozunu artırdı. İsrail toplumunda savaşın başlangıcında oluşan geniş destek zemininin yerini daha sorgulayıcı ve daha huzursuz bir atmosfere bıraktığı değerlendiriliyor.

Siyasi gözlemcilere göre kamuoyundaki bu değişimin merkezinde yalnızca askeri tablo yer almıyor. Aynı zamanda savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceğine ilişkin net bir çerçevenin ortaya konulamamış olması, hükümetin stratejik hedefleri konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bu belirsizlik, özellikle rehine aileleri, muhalefet partileri ve güvenlik bürokrasisinden gelen eleştirilerle daha da büyüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise bu ağır baskının tam merkezinde bulunuyor. Bir yandan güvenlikte kararlılık mesajı vermeye çalışan Netanyahu, diğer yandan iç siyasette artan memnuniyetsizliği yönetmek zorunda kalıyor. Koalisyon içindeki kırılgan dengeler, aşırı sağ ortakların baskısı ve muhalefetin erken seçim çağrıları, başbakanın manevra alanını daraltıyor.

Analistler, İsrail’de savaşın hedeflerine ulaşılamadığı algısının güçlenmesinin, Netanyahu açısından yalnızca geçici bir popülarite sorunu olmadığını belirtiyor. Bu durumun, savaş sonrasına ilişkin siyasi hesaplaşmayı hızlandırabileceği, özellikle güvenlik zaafları ve kriz yönetimi konusunda daha sert bir toplumsal sorgulamayı beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.

Toplumda artan hayal kırıklığının önemli nedenlerinden biri de başlangıçta dile getirilen “hızlı sonuç” beklentisinin yerini uzun süreli ve maliyetli bir çatışma gerçeğine bırakmış olması. Bu tablo, hükümetin söylemiyle sahadaki gerçeklik arasındaki makasın açıldığı yönündeki değerlendirmeleri besliyor.

İsrail’de giderek derinleşen savaş yorgunluğu, önümüzdeki dönemde hükümetin siyasi dayanıklılığını belirleyecek en kritik unsurlardan biri olmaya aday görünüyor. Kamuoyundaki sabırsızlık büyüdükçe, Netanyahu’nun yalnızca cephede değil, iç siyasette de çok daha sert bir sınamayla karşı karşıya kalacağı yorumları yapılıyor.