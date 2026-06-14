Tahran’dan Dahiye Saldırısına Bir Tepki Daha

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından Tahran’dan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Hatem’ül Enbiya Merkez Karargahı Genel Komutan Yardımcısı General Cafer Esedi de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada İsrail’i sert şekilde eleştirdi.

Esedi, Dahiye’nin hedef alınmasının yalnızca Lübnan’a değil, bölgedeki dengelere yönelik de doğrudan bir tehdit anlamına geldiğini belirtti. Saldırının bölgede süren gerilimi daha tehlikeli bir aşamaya taşıyabileceğini ifade eden Esedi, İsrail’in bu tür hamlelerle çatışma alanını genişlettiğini savundu.

İranlı komutan, saldırının uluslararası hukuk açısından da kabul edilemez olduğunu dile getirerek, sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alınmasının ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Tahran’ın, Lübnan’a yönelik saldırıları yakından takip ettiğini belirten Esedi, İran’ın bölgedeki gelişmelere karşı tutumunun açık olduğunu kaydetti.

Dahiye’ye yönelik saldırının ardından Lübnan’da can kaybı ve yaralanmalar yaşandığı bildirilirken, olay bölgede yeni bir tırmanma endişesini de beraberinde getirdi. İran’dan gelen açıklamalar, saldırının yalnızca Lübnan içinde değil, bölgesel düzeyde de yankı uyandırdığını gösterdi.