Lapid’den Netanyahu Hükümetine Sert Sözler: “ABD-İran Mutabakatı Savaş Hedeflerini Boşa Çıkardı”

Lapid, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, mutabakatın İsrail’in savaş sürecinde ortaya koyduğu temel hedeflerle çeliştiğini ifade etti. Netanyahu yönetiminin diplomatik alanda etkisini kaybettiğini savunan Lapid, hükümetin Washington karşısında “bağımlı ve başarısız” bir görüntü verdiğini ileri sürdü.

İsrailli muhalif lider, hükümetin İran’ın nükleer programı ve bölgedeki faaliyetlerine karşı uluslararası alanda daha güçlü bir tutum oluşturamadığını da dile getirdi. Lapid’e göre son gelişmeler, İsrail’in stratejik önceliklerinin müttefikleri nezdinde yeterince savunulamadığını ortaya koydu.

Tel Aviv yönetimi ise ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslara ilişkin temkinli bir yaklaşım sergiliyor. İsrail hükümeti daha önce yaptığı açıklamalarda İran’ın nükleer faaliyetlerinin durdurulması ve bölgedeki askeri etkisinin sınırlandırılması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD ile İran arasında varıldığı belirtilen mutabakatın içeriği ve kapsamına dair ayrıntılar ise henüz resmî olarak açıklanmadı. Buna rağmen İsrail siyasetinde anlaşmaya yönelik tartışmalar giderek büyüyor.