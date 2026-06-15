Berri’den İran-ABD Mutabakına Destek

Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, İran ile ABD arasında açıklanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

El Meyadin’e göre, Berri, anlaşmaya ulaşılması için Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır dahil tüm tarafların gösterdiği çabaları takdir ettiğini ve ayrıca Tahran ile Washington’un, İsrail rejiminin Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulmasına ilişkin maddenin metne dahil edilmesi için gösterdiği çabaları da olumlu karşıladığını söyledi.

Berri, bu anlaşmanın bölgedeki güvenlik ve istikrarın temellerini güçlendirdiğini ifade etti.

Berri ayrıca, İsrail rejiminin Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulmasına ilişkin maddenin, Lübnan’ın egemenliğini koruduğunu ve ülkenin ulusal karar alma süreçlerindeki bağımsızlığıyla çelişmediğini vurguladı.