Ali Feyyad: Kapsamlı Ateşkes Olmadan Hiçbir Girişim Sonuç Vermez

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da gözler yeniden güney sınırındaki gelişmelere çevrilirken, Hizbullah’ın parlamentodaki temsilcilerinden Ali Feyyad’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Direnişe Vefa Bloku milletvekili Feyyad, bölgede yürütülen diplomatik temaslar ve ateşkes arayışlarına ilişkin değerlendirmesinde, “kapsamlı bir ateşkes sağlanmadan ve İsrail’in hareket serbestisi engellenmeden hiçbir girişimin anlamı olmayacağını” söyledi.

Feyyad’ın açıklamaları, İsrail-Lübnan hattında karşılıklı saldırıların ve sınır ötesi gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi. Lübnan kamuoyunda, diplomatik kanallar üzerinden yürütülen temasların sahadaki tansiyonu ne ölçüde düşürebileceği tartışılırken, Hizbullah cephesi kalıcı güvenlik düzenlemeleri olmaksızın geçici formüllerin sonuç üretmeyeceği görüşünü öne çıkarıyor.

Ali Feyyad, son dönemde gündeme gelen ateşkes ve arabuluculuk girişimlerinin, yalnızca çatışmaların yoğunluğunu azaltmaya dönük teknik adımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti. Lübnanlı vekil, İsrail’in askeri operasyon kapasitesinin olduğu gibi bırakıldığı bir denklemde, yapılacak her anlaşmanın kısa sürede aşınacağı görüşünü dile getirdi.

Siyasi gözlemcilere göre Feyyad’ın mesajı, yalnızca mevcut çatışma başlığına değil, savaş sonrası oluşabilecek yeni güvenlik mimarisine de işaret ediyor. Hizbullah’a yakın çevrelerde, sınır hattında kalıcı bir sükûnetin ancak İsrail’in saldırı ve operasyon kabiliyetinin belirli ölçülerde kısıtlanmasıyla mümkün olabileceği değerlendirmesi öne çıkıyor.

Öte yandan Lübnan’daki bazı siyasi çevreler, gerilimin daha da büyümemesi için diplomatik kanalların açık tutulmasının zorunlu olduğu görüşünde. Ancak sahadaki tablo, siyasi açıklamaların ötesinde, taraflar arasında güven tesisinin son derece zor olduğuna işaret ediyor.

Feyyad’ın açıklaması, bölgedeki müzakere başlıklarının yalnızca ateşkes ilanıyla sınırlı kalmayacağını, asıl tartışmanın çatışma sonrası dönemde hangi tarafın ne ölçüde hareket alanına sahip olacağı sorusu etrafında şekilleneceğini ortaya koyuyor. Bu yönüyle açıklama, Lübnan-İsrail sınırındaki gerilimin sadece askeri değil, aynı zamanda uzun vadeli bir siyasi denklemin parçası olarak görüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.