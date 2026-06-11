Hürmüz Kapandı, Ortadoğu’da Savaş Yeni Eşiğe Geçti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da aylardır adım adım tırmanan kriz, bugün itibarıyla yeni ve çok daha tehlikeli bir safhaya geçti. ABD’nin İran’a yönelik yeniden bombardıman düzenlemesinin ardından Tahran yönetimi, küresel enerji güvenliğinin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı’nı resmen kapattığını ilan etti. Böylece yalnızca bölgesel askeri gerilim değil, dünya ekonomisini doğrudan etkileyebilecek bir deniz ve enerji krizi de fiilen başlamış oldu.

Hürmüz Boğazı’nın kapanması, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığı açısından son derece kritik bir gelişme olarak görülüyor. Dünya enerji ticaretinin önemli bir bölümü bu dar su yolundan geçerken, İran’ın attığı adımın uluslararası piyasalarda sert fiyat hareketlerine ve sevkiyat zincirlerinde ciddi aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Sahadaki askeri tablo da deniz hattındaki gelişmeler kadar çarpıcı. Bölgeden gelen bilgilere göre İran Devrim Muhafızları, misilleme kapsamında Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD askeri üslerini hedef aldı. Körfez genelinde alarm seviyesi yükseltilirken, saldırıların kapsamı ve yol açtığı sonuçlara ilişkin resmi açıklamaların sınırlı kalması dikkat çekti. Buna karşın, bölgesel kaynaklarda ABD’nin askeri varlığının yüksek teyakkuz durumuna geçtiği yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor.

Çatışmanın Lübnan cephesi de aynı saatlerde hareketlendi. Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine roket yağdırdığı yönündeki haberler, İran ile ABD arasında başlayan yeni askeri hesaplaşmanın kısa sürede daha geniş bir cepheye yayıldığını gösterdi. İsrail’in kuzey sınırında hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, sınır hattındaki yerleşimlerde alarm durumuna geçildiği aktarıldı.

Bölgede yaşanan askeri tırmanışın yanı sıra, siyasi ve enformasyon cephesinde de dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Donald Trump’a İran’la ilgili atfedilen bazı açıklamaların kısa süre içinde yalanlandığı bildirildi. Kriz anlarında bilgi akışının giderek daha parçalı hale gelmesi, sahadan gelen verilerle siyasi açıklamalar arasındaki farkı daha görünür kıldı.

Uzmanlar, İran’ın aynı anda deniz ulaşımı, Körfez’deki ABD askeri varlığı ve İsrail’in kuzey cephesi üzerinde baskı kurmasının, klasik misilleme kalıplarının ötesine geçen çok katmanlı bir stratejiye işaret ettiğini belirtiyor. Bu tablo, çatışmanın yalnızca iki ülke arasındaki doğrudan bir gerilim olmaktan çıktığını, bölgesel aktörlerin de içine çekildiği geniş ölçekli bir güvenlik krizine dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Diplomatik çevrelerde ise günün en kritik sorusu, bu tırmanışın sınırlı bir askeri karşılaşma olarak mı kalacağı, yoksa Körfez’den Doğu Akdeniz’e uzanan daha büyük bir savaşa mı evrileceği. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla birlikte artık yalnızca füzeler ve hava saldırıları değil, enerji arzı, ticaret yolları ve küresel ekonomik denge de çatışmanın doğrudan parçası haline gelmiş durumda.