Tahran’dan Washington’a Sert Suçlama: “Gece Saldırıları Ateşkesi Fiilen Çökertti”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile ABD arasındaki gerilim, gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarının ardından yeniden tırmandı. İran Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada ABD ordusunun gerçekleştirdiği geniş kapsamlı bombardımanı “en sert şekilde” kınadığını duyurdu ve söz konusu saldırıların ateşkes düzenini fiilen geçersiz hale getirdiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, Washington’un son hamlesinin yalnızca askeri bir operasyon olarak değil, aynı zamanda diplomatik çabaları boşa çıkaran ve sahadaki kırılgan dengeyi bilinçli biçimde hedef alan bir adım olarak görüldüğü ifade edildi. Tahran, saldırıların devam etmesi halinde bölgedeki güvenlik tablosunun daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu.

İran cephesi, son günlerde ateşkesin korunması yönünde verilen mesajlara rağmen gerçekleştirilen hava saldırılarının, taraflar arasında oluşabilecek en sınırlı gerilim azaltma ihtimalini bile zayıflattığını savunuyor. Bu nedenle açıklamada, “ateşkesin artık yalnızca kâğıt üzerinde kaldığı” yönünde güçlü bir vurgu yapıldı.

Gece saatlerinde düzenlenen saldırıların hedefi ve yol açtığı hasara ilişkin ayrıntılar henüz tam netleşmiş değil. Ancak İran basını, saldırıların birden fazla noktayı kapsadığını ve özellikle ülkenin güneyindeki bazı askeri ve stratejik alanların hedef alındığını öne sürdü. Resmi kaynaklar ise olayın boyutuna ilişkin daha temkinli bir dil kullanmayı tercih etti.

Uzmanlara göre İran Dışişleri Bakanlığı’nın kullandığı sert ton, yalnızca bir kınama mesajı değil; aynı zamanda bundan sonraki süreçte askeri ve siyasi karşılığın gündeme gelebileceğine dair dolaylı bir işaret taşıyor. Tahran’ın, ateşkesin bozulduğu yönündeki vurgusuyla olası misilleme adımlarına diplomatik zemin hazırlamaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Bölgedeki son gelişmeler, zaten son derece hassas olan güç dengesini daha da kırılgan hale getirmiş durumda. Washington’dan henüz kapsamlı bir açıklama gelmemiş olsa da, sahadaki askeri hareketliliğin sürmesi halinde İran ile ABD arasındaki gerilimin yeni ve daha tehlikeli bir evreye girebileceği yorumları yapılıyor.

Diplomatik çevreler, karşılıklı suçlamaların sertleşmesinin yalnızca iki ülke arasındaki doğrudan tansiyonu değil, Körfez hattından Irak ve Doğu Akdeniz’e uzanan geniş bir coğrafyadaki güvenlik dengelerini de etkileyeceği görüşünde. Bu nedenle gece saldırılarının ardından yapılan açıklamalar, sadece anlık bir kriz tepkisi olarak değil, bölgesel denklemi yeniden şekillendirebilecek bir kırılma işareti olarak okunuyor.