Gazze’de Kayıp Nesil: Eğitim Bakanlığı’ndan Yürek Burkan Bilanço

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan son rapor, İsrail’in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik saldırılarının eğitim camiasında yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Bakanlık, Ekim 2023’ten bu yana süregelen şiddet sarmalında 20 bin 814 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 1.054 eğitim görevlisinin ise görevleri başındayken veya evlerinde hedef alınarak öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklanan bu rakamlar, yalnızca istatistiksel birer sayı olmanın ötesinde, bölgedeki entelektüel ve akademik altyapının nasıl sistematik bir şekilde çökertildiğini de doğruluyor. Savaşın başlamasından bu yana Gazze’de okulların büyük bir kısmı ya doğrudan hava saldırılarıyla yıkıldı ya da yerinden edilen sivillerin sığındığı, ancak güvenli olmayan geçici barınaklara dönüştü.

Sahadan gelen bilgiler, okul binalarının sadece eğitim yuvası olmaktan çıkıp birer enkaz yığınına dönüştüğünü gösteriyor. Uzmanlar, bu ağır bilançonun bölgedeki eğitim sistemini onlarca yıl geriye götüreceğini ve hayatta kalan çocuklar için uzun vadeli, derin bir travma mirası bırakacağını vurguluyor.

Eğitim Bakanlığı’nın raporunda, saldırıların hedef gözetmeksizin sürdüğü ve eğitim hakkının en temel insani haklardan biri olmasına rağmen bu süreçte tamamen askıya alındığı hatırlatılıyor. Uluslararası gözlemciler ise okullara yönelik saldırıların savaş hukuku açısından yarattığı endişelere dikkat çekerek, bu “sessiz yıkımın” durdurulması için acil bir koruma kalkanı çağrısında bulunuyor.

Şu an için bölgede okul zili, kaybedilen binlerce çocuğun anısını yaşatan hüzünlü bir sessizliğe gömülmüş durumda.