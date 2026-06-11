İran: Silahlı kuvvetler her türlü tehdide pişmanlık verici yanıt verecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Korgeneral Ali Abdullahi, 23 Haziran’da İran milletinin Siyonist rejim ve ABD’ye karşı 12 günlük ikinci savaşının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mesajda, İran İslam Cumhuriyeti’nin şanlı şehitlerinin, özellikle silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanları ile vatan savunucularının anıldığı belirtiliyor. Şehit Tümgeneral Muhammed Bakıri, Gulamali Reşid, Ali Şadmani, Hüseyin Selami ve Tümgeneral Emirali Hacızade’nin fedakârlık ve özveri destanlarıyla, güçlü İran’ın şeref, direniş ve tarih yazımına bir sayfa daha ekledikleri ifade ediliyor.

“İkinci savaş”ın ardından “üçüncü ABD savaşı” vurgusu

Korgeneral Abdullahi’nin mesajında, bu savaşın İran milletinin tehdit ve saldırganlık karşısında birlik, direniş ve liderlik ile başkomutana bağlılık gösterdiğini, egemenlik, bağımsızlık, güvenlik ve ulusal çıkarlarını savunduğunu ortaya koyduğu aktarılıyor. Düşmanların yanlış ve kuruntulu hesaplarıyla şer ve sapkın hedeflerine ulaşamadıkları ve stratejik bir yenilgi ile rezil bir şekilde karşılaştıkları kaydediliyor.

Abdullahi’nin mesajının devamında, şimdi “üçüncü ABD savaşı” karşısında bir savunma durumu yaşandığı belirtiliyor. Halkın geniş ve bilinçli katılımıyla İslam devriminin ideallerine, silahlı kuvvetlere destek verildiği, liderlik makamına bağlılık ve Şehit İmam Hamaney’in kanının öcünün alınması konularında örnek bir ulusal birlik ve dayanışma sergilendiği ifade ediliyor. 100 geceden fazla süredir devam eden coşkulu, görkemli ve takdire şayan saha varlığının, ülkenin caydırıcılık gücünün artırılmasında önemli rolünü ortaya koyduğu ve dünya gözünde bu gücün pekiştirildiği aktarılıyor.

“Her türlü tehdide pişmanlık verici yanıt”

Korgeneral Abdullahi’nin mesajında, İran silahlı kuvvetlerinin tam hazırlık, uyanıklık ve istihbarat üstünlüğü içinde olduğu vurgulanıyor. Ülkenin güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide “etkili, acı verici ve pişmanlık verici” operasyonlarla kesin şekilde yanıt verileceği belirtiliyor.

Mesajın sonunda, İran İslam Cumhuriyeti’nin şeref ve bağımsızlık şehitlerinin yolunun devam edeceği ve bu toprakların bağımsızlık, direniş ve onur bayrağının her zamankinden daha yüksekte dalgalanmaya devam edeceği ifade ediliyor.

“Üçüncü savaş” kavramı ve bölgesel bağlam

Gözlemciler, Korgeneral Abdullahi’nin “üçüncü ABD savaşı” ifadesiyle, İran’ın şu anda içinde bulunduğu çatışma durumunu tarihsel bir süreklilik içinde tanımladığını belirtiyor. İran resmi söyleminde daha önce 1980-1988 Irak savaşı “birinci savaş”, geçen yılki 12 günlük çatışma “ikinci savaş” olarak adlandırılmıştı. Şimdi ise mevcut ABD saldırıları “üçüncü savaş” olarak çerçeveleniyor.

Analistler, bu kavramsallaştırmanın iki amaca hizmet ettiğini ifade ediyor. İlki, halkı uzun soluklu bir mücadeleye psikolojik olarak hazırlamak. İkincisi ise, önceki savaşlarda İran’ın galip çıktığı algısını pekiştirerek, mevcut çatışmanın da benzer bir zaferle sonuçlanacağı mesajını vermek.

“100 gece” vurgusu ve iç cephe

Korgeneral Abdullahi’nin mesajında özellikle vurgulanan “100 gecedir devam eden halk hareketliliği”, son dönemde İran’da düzenlenen kitlesel gösterilere atıfta bulunuyor. Gözlemciler, bu gösterilerin hem ABD ve İsrail’in saldırılarını kınama hem de hükümete destek amaçlı düzenlendiğini belirtiyor. İran yönetimi, bu katılımı dış tehditlere karşı ulusal birliğin bir göstergesi olarak sunuyor.

Bazı analistler, Korgeneral Abdullahi’nin “bilinçli katılım” vurgusuyla, halkın sadece duygusal değil, aynı zamanda siyasi bilinçle hareket ettiğini ima ettiğini belirtiyor. Bu yaklaşımla, dış tehditlerin iç muhalefeti bastırmak için bir araç olarak kullanıldığı eleştirilerine yanıt verilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

Çifte standart bağlamında değerlendirme

Batılı diplomatik kaynaklardan zaman zaman İran’ın “bölgesel istikrarsızlık unsuru” olduğu yönünde açıklamalar gelirken, İran’ın kendi savunmasına yönelik bu tür açıklamalar “provokasyon” olarak nitelendiriliyor. Gözlemciler, ABD’nin İran topraklarına düzenlediği fiili saldırıların “meşru müdafaa” olarak tanımlanmasına karşın, İran’ın söylemsel caydırıcılık hamlelerinin “tehdit” olarak etiketlenmesindeki çifte standarda dikkat çekiyor.

Uluslararası hukuk açısından, egemen bir ülkenin yetkililerinin topraklarına yönelik saldırılara karşı savunma kararlılığını ifade etmesinin yasal bir hak olduğu hatırlatılıyor. Buna karşın, aynı hakkın İran için sorgulanması, uluslararası toplumda farklı aktörlere tanınan eşitsiz muamelenin bir örneği olarak kaydediliyor.