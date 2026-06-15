İran Kültür Ataşesi: Türkiye ile ilişkilerimiz yüzyılların kültürel etkileşimi üzerine kurulu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Seyyid Kasım Nazimi’nin Türkiye’deki görev süresinin tamamlanması vesilesiyle bir veda programı gerçekleştirildi. “Kalıcı Bir Yadigâr” başlığıyla Ankara’daki Sebilürreşad Vakfı’nda düzenlenen törene, İran’ın Ankara Büyükelçisi Hasan Habibullahzade’nin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, eski bakanlar, akademisyenler, sanatçılar ve medya temsilcileri katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, Nazimi’nin üç yıllık görevi boyunca iki ülke arasındaki kültürel, bilimsel ve edebi bağların güçlendirilmesine yönelik katkıları üzerinde durulduğu gözlemlendi.

İran Büyükelçisi: “İlişkiler yüzyılların kültürel etkileşimi üzerine kurulu”

Büyükelçi Hasan Habibullahzade, törende yaptığı değerlendirmede, İran ve Türkiye arasındaki diplomatik tarihin “salt siyasi bir ilişkiler tarihinden ibaret olmadığı” belirtildi. Habibullahzade’ye göre, iki ülke arasındaki bağlar, yüzyıllara yayılan ortak kültürel, edebi ve fikri etkileşimler üzerinden şekillenmiş durumda. Ayrıca, Nazimi gibi isimlerin yalnızca kültürel mirasın aktarılmasında değil, aynı zamanda iki halk arasında diyalog, anlayış ve yakınlaşmanın sağlanmasında da rol oynadığı ifade edildi.

Türk siyasilerden “kültürel koridor” vurgusu

AK Parti’den Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve milletvekili Kayahan Türkmenoğlu, Nazimi’nin görevi boyunca hayata geçirdiği projelere dikkat çekti. Türkmenoğlu’nun aktardığına göre, Tebriz, Van ve Konya arasında bir “kültürel güzergâh” oluşturulması fikri, Nazimi’nin girişimleriyle başlatılmış ve bu projenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Yeniden Refah Partisi’nden TBMM Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Doğan Pekin ise tarihsel bir hatırlatma yaparak, “Kasr-ı Şirin Antlaşması’ndan bu yana iki ülkenin ciddi anlaşmazlıklar yaşamadığı” anımsatıldı. Pekin’e göre, son yıllarda kültür alanında atılan adımlar, bu yakınlaşmanın en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Eski Kültür Bakanı: “İran ve Türkiye kardeş iki millettir”

Türkiye’nin eski Kültür Bakanı ve Ata Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, konuşmasında İran ile Türkiye arasındaki ilişkinin “dost iki devletin ötesinde, tarihsel ve kardeşçe bir bağ” olduğunu kaydetti. Zeybek’in ifadelerine göre, İran kültür, bilim ve medeniyet alanında ileri bir ülke konumunda ve Türk halkının bu kapasiteyi doğru biçimde tanıması büyük önem taşıyor.

Vatan Partisi’nden “direniş” vurgusu: İran yalnızca kendini savunmadı

Törende dikkat çeken bir başka konuşma ise Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’dan geldi. Bursalı, İran halkının ABD ve İsrail rejimine karşı gösterdiği direncin yalnızca ulusal çıkarlarla sınırlı olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Bursalı’nın aktardığına göre, İran bu direnişiyle “Türkiye, Batı Asya, insanlığın geleceği ve insanlığın kurtuluşu için” bir duruş sergilemiş oldu. Ayrıca Nazimi’nin İran’ın kültürel mirasını Türkiye’ye tanıtma çabaları takdirle anıldı.

Diyanet eski yöneticilerinden “birlik” çağrısı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eski başkan yardımcısı Ekrem Keleş, törende Müslümanlar arasında ülfet ve birliğin dinî bir sorumluluk olduğunu hatırlattı. Keleş’e göre, Nazimi’nin yürüttüğü faaliyetler, iki Müslüman halk arasındaki dostluk ve kaynaşmayı güçlendirmeyi amaçlayan bir çaba olarak değerlendiriliyor.

Filistinli akademisyenden Gazze atfı: “İran her zaman Filistin’in yanında oldu”

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi ve Filistinli kültür aktivisti Zahir el-Bayık ise, konuşmasında Gazze’deki son duruma ve İsrail rejiminin eylemlerine işaret etti. El-Bayık’ın ifade ettiğine göre, İran, İslam Devrimi’nin zaferinden bu yana Filistin davasını desteklemiş ve Nazimi’nin de bu konudaki programlara verdiği destek takdirle karşılanmış durumda. “Kendisine veda etmiyoruz” diyen El-Bayık, Filistin ve direniş ekseninde iş birliğinin devam edeceğini dile getirdi.

Kültür ve edebiyat ortaklığı: Mevlana, Yunus Emre, Saadi

Yeniden Refah Partisi Başkan Danışmanı Selçuk Gültekin, İran ve Türkiye’nin “sıradan ülkeler” olmadığını, ortak asırlık bir kültürden beslendiğini belirtti. Gültekin’in aktardığına göre Mevlânâ, Sadi, Yunus Emre gibi şahsiyetler bu manevi ve tarihsel bağın en güçlü sembolleri olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de Fars edebiyatının önde gelen isimlerinden Adnan Karaismailoğlu ise, Nazimi’nin görev süresi boyunca ortak edebi ve kültürel şahsiyetlerin anılmasına yönelik düzinelerce program düzenlendiği bilgisini paylaştı ve bu etkinliklerin mimarının bizzat Nazimi olduğu vurgulandı.

Nazimi: “Türkiye’yi kalbimde taşıyacağım”

Kültür Ataşesi Seyyid Kasım Nazimi ise veda konuşmasında, törenin düzenlendiği Sebilürreşad Vakfı’nın, Türkiye’nin milli ve İslam şairi Mehmed Akif Ersoy ile olan bağına dikkat çekti. 25 yıl önce ilk Türkiye ziyaretinde Akif’in divanını bir kitapçıdan satın aldığını hatırlatan Nazimi, o dönemde bugün burada böyle bir törene katılacağını tahmin etmediğini söyledi.

Nazimi’nin ifadesine göre, üç yılı aşkın görevi süresince kendisini hiçbir zaman “bir yabancı” olarak hissetmediği, aksine Türkiye’nin kültür, edebiyat ve düşünce insanlarına bir kardeş olarak hizmet etmeye çalıştığı belirtildi. Son olarak, iki ülke arasındaki bağların resmî siyasi ilişkilerin çok ötesinde olduğu kaydedildi: