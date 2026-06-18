Guardian: Trump İran’a “Azami Hedeflerle” Girdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiliz The Guardian gazetesi, Donald Trump’ın İran’a karşı başlattığı askeri sürecin arka planını mercek altına aldı. Gazetede yer alan değerlendirmede, Washington’un hedeflerinin yalnızca İran’ın nükleer faaliyetleriyle sınırlı olmadığı, çok daha geniş bir çerçeveye yayıldığı ifade edildi.

Yazıda, Trump’ın İran’ın nükleer programını tamamen ortadan kaldırmayı, balistik füze kapasitesini devre dışı bırakmayı ve Tahran’ın Hizbullah ile Hamas dahil olmak üzere bölgedeki silahlı yapılarla bağını koparmayı amaçladığı vurgulandı. Bu yaklaşımın, müzakere alanını daraltan ve çıtayı oldukça yukarı taşıyan bir strateji olduğu kaydedildi.

Gazete, bu hedeflerin askeri, diplomatik ve ekonomik baskının eş zamanlı yürütülmesini gerektirdiğini belirtti. İran’ın bölgesel etkisinin yalnızca savunma başlığıyla sınırlı olmadığına dikkat çekilirken, söz konusu planın sahada uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Değerlendirmede ayrıca, böylesi kapsamlı bir hedef setinin çatışmanın süresini ve maliyetini artırabileceği, Washington’un kısa sürede sonuç alma beklentisinin ise sahadaki gerçeklerle sınanabileceği dile getirildi.

The Guardian’ın analizi, Trump’ın İran politikasının yalnızca bir güvenlik hamlesi değil, Orta Doğu’daki güç dengelerini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan geniş ölçekli bir girişim olarak kurgulandığına işaret ediyor.