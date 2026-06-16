Batı Şeria’da “Sessiz Sürgün” İddiası: Tarım Arazileri ve Evler Hedefte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’nın kırsal bölgelerinde yaşanan son gelişmeler, sahadaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Filistinli köylüler, özellikle zeytinlikler ve tarım arazilerinin hedef alınmasının geçim kaynaklarını doğrudan ortadan kaldırdığını belirtiyor. Birçok köyde ağaçların kesildiği, sulama hatlarının zarar gördüğü ve ekili alanların kullanılamaz hale getirildiği bildiriliyor.

Ev yıkımları da tartışmanın merkezinde yer alıyor. İsrail makamlarının ruhsatsız yapı gerekçesiyle gerçekleştirdiği yıkımların son aylarda hız kazandığı, özellikle Doğu Kudüs çevresi ile Ürdün Vadisi’nde çok sayıda ailenin evsiz kaldığı ifade ediliyor. Yerel yönetimler, bu uygulamaların Filistinlilerin belirli bölgelerden çekilmesine yol açtığını ve demografik yapıyı değiştirdiğini savunuyor.

Sahada yaşayan aileler için sonuç oldukça somut: geçim kaynaklarının kaybı, güvenlik endişesi ve sürekli belirsizlik. Birçok köyde çiftçiler tarlalarına giderken yerleşimci grupların saldırı ihtimaline karşı toplu halde hareket etmek zorunda kalıyor. Bazı aileler ise güvenlik gerekçesiyle arazilerini tamamen terk etmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

İsrail tarafı ise operasyonların ve yıkımların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirildiğini, güvenlik ve imar kurallarının uygulanmasından ibaret olduğunu savunuyor. Buna karşın sahadaki tablo, Batı Şeria’da toprak, yerleşim ve nüfus dengesi üzerine yürüyen tartışmaların daha uzun süre gündemde kalacağını gösteriyor.