The Economist: İran anlaşması israil için "çarpıcı bir başarısızlık" olarak değerlendiriliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:The Economist dergisi, ABD Başkanı Donald Trump ile İran liderleri arasında bu hafta varılan ve ateşkesi uzatarak savaşı sona erdiren anlaşmayı mercek altına aldı. Derginin analizine göre, anlaşma "İsrail'i hiçbir stratejik kazanım olmadan bırakacak" ve Tel Aviv yönetiminin güvenlik endişelerinin neredeyse hiçbirini gidermiyor.

"İsrail Anlaşmanın Bir Kopyasını Bile Almadı"

The Economist'in aktardığına göre, anlaşmanın ayrıntıları henüz İsrail ile paylaşılmış değil. Dergi, İsrailli bir diplomatın anlaşmayı "çarpıcı bir başarısızlık" olarak nitelendirdiğini ve bunun Netanyahu'ya "kişisel bir darbe" olduğunu belirtiyor.

Netanyahu'nun, Trump'ı İran ile savaşın Ortadoğu'da durumu daha iyiye değiştirebileceğine ve hatta İslam Cumhuriyeti rejimini devirebileceğine ikna etmek için "muazzam bir siyasi sermaye harcadığı" hatırlatılıyor.

Nükleer Program ve Balistik Füzeler Anlaşmanın Dışında

Analize göre, 19 Haziran'da Cenevre'de imzalanması planlanan anlaşma, İran'ın nükleer programını doğrudan ele almıyor. Bu konunun önümüzdeki 60 gün boyunca sürecek müzakerelerin konusu olacağı, ancak bu müzakerelerin sonuçlanacağının garantisi olmadığı ve defalarca uzatılabileceği ifade ediliyor.

Daha da önemlisi, anlaşmanın İran'ın balistik füze programına "hiçbir şekilde" değinmesinin beklenmediği belirtiliyor. Bu durumda İran'ın, İsrail ve diğer Ortadoğu ülkelerine balistik füze fırlatma kapasitesini koruduğu kaydediliyor.

Hizbullah'a Yeni Koruma

The Economist'in analizinde, anlaşmanın İran'ın müttefik ağını da ele almadığı vurgulanıyor. En güçlü müttefik olan Hizbullah'ın, anlaşma kapsamında İsrail saldırılarına karşı "yeni bir koruma" elde ettiği ifade ediliyor.

İsrail'in, ateşkes ilan edilmesinden saatler önce Beyrut'a düzenlediği saldırıyla anlaşmayı sabote etmeye çalıştığı ancak Netanyahu'nun umduğunun aksine bu saldırının Trump'ı anlaşmayı imzalamaya daha da teşvik ettiği belirtiliyor.

Trump'tan Netanyahu'ya Sert Sözler

İsrail'in Güvenlik Bakanı Yisrael Katz'ın, İsrail güçlerinin Güney Lübnan'da işgal ettiği "güvenlik bölgelerinde" kalacağında ısrar ettiği, ancak İran'ın İsrail'in çekilmesini anlaşmanın bir parçası olarak talep ettiği kaydediliyor.

Bu konuda İsrail'in artık müttefikinin desteğine güvenemeyeceği belirtiliyor. Trump'ın, Netanyahu hakkında "çok öfkeli" olduğunu söylediği, eski ortağını Beyrut saldırısını düzenlerken "hiç akıllıca davranmamakla" suçladığı ve onu "baş edilmesi zor biri" ile "bize çok minnettar olmalı" şeklinde nitelendirdiği aktarılıyor.

Sonuç: "İsrail Stratejik Olarak Kaybetti"

The Economist'in değerlendirmesine göre, İran rejimi savaştan "daha güçlü bir otoriteyle" çıktı. İsrail ise savaşın başında ilan ettiği hedeflerden hiçbirine ulaşamadı. Anlaşma, İran'ın nükleer programını erteleyen ancak ortadan kaldırmayan, balistik füze kapasitesini dokunulmaz bırakan ve Hizbullah'ı koruyan bir yapıya sahip.

Analistler, bu durumun Netanyahu için sadece stratejik bir yenilgi değil, aynı zamanda siyasi bir felaket olduğunu belirtiyor. Ekim seçimleri öncesinde Netanyahu'nun, "mutlak zafer" vaatlerinin tamamen boşa çıktığı ve siyasi rakiplerinin bunu seçim kampanyasında kullanacağı ifade ediliyor.