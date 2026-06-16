Tedmur’da Mezhep Gerilimi: Protestolar Alevilere Yönelik Saldırılarla Gölgelendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Humus’un doğusundaki Tedmur kentinde başlayan protestolar, akşam saatlerinde yer yer şiddet olaylarına dönüştü. Kentten gelen bilgilere göre, gösteriler sırasında Alevi nüfusun yoğun olarak yaşadığı bazı mahalleler hedef alındı, ev ve iş yerlerine yönelik saldırılar meydana geldi.

Görgü tanıkları, sloganların kısa sürede mezhepçi bir tona büründüğünü ve küçük grupların belirli sokaklarda taşkınlık çıkardığını aktardı. Bazı evlerin camlarının kırıldığı, birkaç kişinin darp sonucu yaralandığı bildirildi. Yaralıların Tedmur Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayların büyümesi üzerine kent merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı. Gece saatlerinde bazı bölgelerde geçici kontrol noktaları kurulduğu ve devriyelerin sıklaştırıldığı belirtildi. Yetkililer, saldırılara karışan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Tedmur’da farklı toplumsal kesimlerin bir arada yaşadığı biliniyor. Son olaylar, kentte uzun süredir hassas olan mezhep dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Bölge sakinleri, gerilimin daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasını istiyor.

Kentte hayat büyük ölçüde normale dönse de bazı mahallelerde tedirginlik sürüyor. Yerel kaynaklar, önümüzdeki günlerin sükûnetin sağlanması açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.