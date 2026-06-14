Trump Ailesinin Kripto Girişimi Bir Yılda Dağıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Donald Trump’ın oğulları Eric Trump ile Donald Trump Jr.’ın öncülüğünde başlatılan kripto para ortaklığı, kısa sürede yaşadığı sarsıntılarla gündeme geldi. 2025 yılı sonlarında kamuoyuna iddialı hedeflerle tanıtılan girişimin, henüz bir yıl dolmadan dağılma noktasına geldiği belirtiliyor.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, ortaklığın mali yapısında yaşanan sıkıntılar, yönetimsel anlaşmazlıklar ve yatırımcı güvenindeki zayıflama projenin hızla gerilemesine yol açtı. İlk dönemde yüksek beklentiyle destek bulan girişimin, piyasa koşullarındaki dalgalanma ve iç sorunlar nedeniyle ciddi değer kaybı yaşadığı ifade ediliyor.

Şirket çevresinden sızan bilgilere göre proje ortakları arasında strateji ve yönetim konusunda önemli görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Bazı yatırımcıların ise belirsizlik nedeniyle projeden çekilmeye başladığı öne sürülüyor.

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar, büyük beklentilerle yola çıkan birçok girişimi baskı altına alırken, Trump ailesiyle bağlantılı bu ortaklığın da benzer bir süreçten geçtiği görülüyor. Girişimin ayakta kalıp kalamayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, taraflardan henüz kapsamlı bir kurtarma planı ya da yeniden yapılanma açıklaması gelmiş değil.