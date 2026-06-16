Naim Kasım’dan Tahran’a Teşekkür Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’a hitaben bir teşekkür mektubu gönderdi. Mektupta, İran yönetiminin Lübnan halkına ve Hizbullah’a verdiği siyasi ve moral desteğin önemine vurgu yapıldı.

Kasım, mesajında özellikle son dönemde artan bölgesel gerilimler ve İsrail saldırıları karşısında Tahran’ın sergilediği tutumun Lübnan cephesinde yakından takip edildiğini belirtti. İran’ın yalnızca resmi düzeyde değil, kamuoyu nezdinde de Lübnan’a verdiği desteğin dikkat çektiği ifade edildi.

Gönderilen mektup, Hizbullah ile İran arasındaki güçlü siyasi hattın bir kez daha açık biçimde ortaya konduğu bir adım olarak değerlendiriliyor. Beyrut ile Tahran arasındaki temasların, bölgedeki çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde sürmesi, tarafların karşılıklı dayanışma mesajlarını daha görünür hale getiriyor.

İran Meclis Başkanı Galibaf’ın mektuba nasıl bir yanıt vereceği henüz kamuoyuna yansımadı. Ancak mesajın zamanlaması, hem Lübnan’daki gelişmeler hem de İran’ın bölgesel denklemde üstlendiği rol açısından dikkat çekici bulundu.

Kasım’ın mektubu, Hizbullah’ın mevcut süreçte İran’la kurduğu siyasi bağın yalnızca stratejik değil, aynı zamanda açık ve doğrudan bir dayanışma diliyle sürdürüldüğünü de ortaya koydu.