Bahçeli: ABD-İran mutabakatı kağıt üzerinde kalmamalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, ABD-İran arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklamala yaptı.

Mutabakatın sevindirici olduğuna işaret eden Bahçeli, “Dikkatle takip ediyoruz. Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Ancak memnuniyetimiz bizi rehavete sürükleyecek değildir. Diplomasi kapısının aralanması tedbir kapısının kapanması anlamına gelmeyecektir. İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemelerden ve olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır.” dedi.

MHP lideri, İsrail'in ateşkesi ihlal etmesine de sert tepki gösterdi.

“NETAHYAHU YÖNETİMİ KRİZ ÜRETİM MEKANİZMASIDIR”

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Dozu her geçen gün artan sert güç yarışlarının kaynağı asırlar öncesine uzanan çetin hesaplaşmaların bugünü puslu yarını sisli dönemin içinden geçmekteyiz.

Gazze'de dökülen mazlum kanı, Lübnan'da ateşkese rağmen yükselen kıyım dumanı, Hürmüz hattında küresel ekonomiyi ve enerji arzını esir alan gerilim ve Güney Kafkasya'da yeniden şekillenen siyasi denge aynı zincirin halkalarıdır.

7 Ekim sonrasında İsrail'in izlediği yol, savaş hukukunun hudutlarını aşmıştır. İsrail, günahsız sivilleri hedef alan, şehirleri harabeye çeviren bir ölüm ve intikam makinesi siyasine dönüşmüştür. Netanyahu yönetimi, bölgenin huzuruna kast eden bir kriz üretim mekanizmasıdır.

Batı Şeria'da toprak gaspı sürerken, Lübnan da tarihi ve kültürel doku bombalarının gölgesinde yerle bir olurken Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayraklarını çekmesidir. Netanyahu çetesi siyasi ömrünü kana bağlamıştır.

“BM ÜÇ MAYMUNU OYNAMAKTADIR”

BM devletler üstü temsilcilik makamıdır ancak bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır. BM vazifesini yerine getiremiyor, sorguya çekilmelidir. Çocuklar açlıktan ölürken yazılan raporlar kimlerin karnını doyuruyor.

Gazze'de koşulsuz ateşkes talebi veto duvarına çarptı. İsrail'in menfaatleri uğrunda hizaya giren kurşun askerlerin akıbeti hezimet ve hüsran olacaktır.

Kudüs için kurulan irade nerede? Gazze'de soykırım sürüyorsa çabalar kağıt üstünde kalır.

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmak beraber dikkatle takip ediyoruz. Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Ancak memnuniyetimiz bizi rehavete sürükleyecek değildir. Diplomasi kapısının aralanması tedbir kapısının kapanması anlamına gelmeyecektir. İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemelerden ve olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır.

Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Hürmüz, enerji arzın, küresel ticaretin, deniz güvenliğinin nabzının attığı stratejik bir geçittir. Bu haftaki gerilimi sadece körfezi değil geniş bir coğrafyayı ekonomik ve siyasi türbülans içine sürüklemiştir. Mutabakat kağıt üzerinde kalmamalı.

Kalıcı barış sağlandığında Ortadoğu'yu ateş çemberine çevirdikleri günlerin hesabından kaçamayacaklardır.

Netanyahu yönetimi, Ortadoğu'daki sükûnet ihtimalini tehdit olarak görmektedir. Tavrımız açık, Türk milleti barış düşmanlarının karşısında, mazlumların ise ebediyen yanındadır. Kanla beslenen siyonist şer odaklarına inat, bu kadim coğrafyanın her bir köşesinde barış tesis edilecektir.