Gazze’de Ateşkes Sabahı Bombalarla Bozuldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde gece boyunca süren gerginlik, sabaha karşı yeni saldırılarla tırmandı. Bölgenin farklı noktalarına yönelen topçu atışları ve hava saldırıları, ateşkesin sahadaki kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel sağlık kaynakları, saldırıların özellikle yerleşim alanlarının yakınında yoğunlaştığını ve çok sayıda yaralının hastanelere taşındığını bildirdi.

Pazartesi günü şafak vaktinden itibaren düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Ölenler arasında bir kadın ve bir çocuğun bulunması, bölgede zaten ağır olan insani tabloyu daha da derinleştirdi. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği belirtiliyor.

Gazze’deki sağlık merkezleri ve hastaneler, aylardır süren çatışmalar nedeniyle ciddi bir kapasite sorunu yaşıyor. Elektrik kesintileri ve tıbbi malzeme eksikliği, yaralılara müdahaleyi zorlaştırırken, ambulans ekipleri saldırıların sürdüğü bölgelerde ulaşım güçlükleriyle karşılaşıyor.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği yönündeki açıklamalara rağmen sahadan gelen görüntüler, çatışmaların tam anlamıyla durmadığını gösteriyor. Topçu atışlarının aralıklarla devam ettiği ve bazı bölgelerde insansız hava araçlarının uçuş yaptığı bildiriliyor. Bu durum, ateşkesin kalıcı hale gelip gelmeyeceğine dair soru işaretlerini artırıyor.

Gazze’de yaşayan siviller için ise gece ile gündüz arasındaki fark giderek siliniyor. Patlama sesleriyle bölünen geceler ve yıkımın izlerini taşıyan sokaklar, ateşkes ilanlarının sahadaki gerçekliği henüz değiştirmediğini ortaya koyuyor.