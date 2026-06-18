ABD’den Şam Hattında Yeni Hamle: HTŞ–İsrail Temaslarını Canlandırma Girişimi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’a yönelik savaşın ardından Orta Doğu’daki dengeler yeniden şekillenirken, Suriye sahasında dikkat çekici bir diplomatik hareketlilik yaşanıyor. İsrail’in kamu yayıncısı Kan televizyonunun haberine göre ABD, Suriye’de etkili silahlı yapılardan biri olan Heyet Tahrir eş‑Şam ile İsrail arasında daha önce başlatılan ancak ilerlemeyen görüşme kanalını yeniden açmaya çalışıyor.

Haberde, Washington’un son haftalarda çeşitli arka kapı temasları yürüttüğü ve taraflar arasında güven artırıcı adımların atılması için zemin yokladığı belirtildi. Bu girişimin, özellikle İran’a bağlı unsurların Suriye’deki varlığı ve sınır hattındaki güvenlik dengeleriyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

İsrail tarafı uzun süredir Suriye’nin kuzeybatısındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Tel Aviv yönetimi, bölgede İran bağlantılı güçlerin etkinlik kazanmasını engellemenin öncelikli hedeflerden biri olduğunu sık sık dile getiriyor. Bu çerçevede Suriye içindeki bazı yerel aktörlerle dolaylı temas kanallarının zaman zaman gündeme geldiği biliniyor.

HTŞ cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak bölgedeki kaynaklar, son dönemde diplomatik trafik ve arka plan görüşmelerinin arttığını aktarıyor.

Suriye’de yıllardır devam eden çatışmalar ve bölgesel rekabet, farklı aktörler arasında beklenmedik temasların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. ABD’nin yeniden devreye girdiği belirtilen bu girişimin sonuç verip vermeyeceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.