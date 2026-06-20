İslam Devrimi Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’den ABD ile Mutabakata Şartlı Onay

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatın ardından İran halkına hitaben yazılı bir mesaj yayımladı. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Hamaney, açıklamasında anlaşmanın ortaya çıkış sürecine değinerek, yürütülen görüşmelerde İranlı yetkililerin yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

Mesajında, mutabakata giden süreçte ABD tarafının baskı ve çeşitli araçlara başvurduğunu ileri süren İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, “Bu sonuca ulaşmak için farklı yöntemlere başvuran taraf, çaresizlik içinde hareket eden ABD Başkanı olmuştur” ifadelerini kullandı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, başlangıçta söz konusu mutabakata ilişkin farklı bir görüşe sahip olduğunu da vurguladı. Ancak Cumhurbaşkanı’nın, aynı zamanda İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla, İran milletinin ve direniş cephesinin haklarının korunacağına dair açık taahhütte bulunduğunu belirtti. Bu güvencenin ardından sürecin ilerlemesine izin verdiğini kaydetti.

İran lideri, ABD’nin müzakerelerde aşırı talepler ileri sürmesi durumunda bunların kabul edilmeyeceğinin Cumhurbaşkanı tarafından kendisine bildirildiğini de aktardı. Bu noktadan sonra İran halkı ve devlet kurumlarının, mutabakatta belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğini ifade etti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, ilerleyen dönemde yapılması planlanan yüz yüze görüşmelere de değinerek, bu temasların düşmanın görüşlerinin kabul edildiği anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Mesaj, İran yönetiminin mutabakata temkinli ve şartlı bir yaklaşım benimsediğine işaret eden önemli bir siyasi değerlendirme olarak yorumlandı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in halka hitaben yayınladığı mesajın metni şöyle:

Bildiğiniz üzere, İran ve ABD cumhurbaşkanları arasında bir mutabakat imzalanmıştır. Bu aşamaya ulaşılması sürecinde ilgili yetkililer iyi niyetle ve sorumluluk bilinciyle büyük çaba göstermişlerdir. Bununla birlikte, bu sonuca ulaşmak için çeşitli araçlara başvuran taraf, çaresizlik içinde hareket eden ABD Başkanı olmuştur.

Ben esas itibarıyla farklı bir görüşe sahiptim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı’nın, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla, kendisi ve diğer konsey üyeleri adına İran milletinin ve direniş cephesinin haklarının korunacağı yönünde bana taahhütte bulunması ve bunun sorumluluğunu açıkça üstlenmesi üzerine, bu sürece izin verdim.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Amerikan tarafının aşırı taleplerde bulunması hâlinde bunları kabul etmeyeceklerini de açıkça ifade etmiştir. Bu andan itibaren biz, yani siz onurlu İran milleti ve sizin naçiz hizmetkârınız, belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz.

Ancak açıktır ki ileride gerçekleştirilecek yüz yüze müzakereler, düşmanın görüşlerinin kabul edildiği anlamına gelmeyecektir."