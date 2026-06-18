Lübnan Basınından Çarpıcı Yorum: “Anlaşma Tahran’ın Hanesine Yazıldı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında sonuç aşamasına geldiği belirtilen anlaşma, bölge basınında farklı yorumlara yol açtı. Lübnan merkezli El‑Ahbar gazetesinde yayımlanan makalesinde Yahya Debbuk, ortaya çıkan tabloyu “Tahran’ın stratejik üstünlüğü” olarak nitelendirdi.

Debbuk, Washington’un uzun süredir sürdürdüğü baskı politikasının sürdürülemez hale geldiğini ve müzakere masasında bunun karşılığını verdiğini savundu. Yazıda, yaptırımların kaldırılması yönünde atılan adımların ve bölgedeki bazı askeri pozisyonların gözden geçirilmesinin İran lehine bir denge oluşturduğu ifade edildi.

Makale, İran içinde de yeni bir siyasi atmosferin oluştuğuna dikkat çekiyor. Buna göre anlaşmaya destek veren çevreler, ekonomik rahatlama ve uluslararası alanda manevra alanının genişlemesi beklentisiyle daha görünür hale geldi. Buna karşılık daha sert bir çizgiyi savunan grupların ise Washington’dan ek tavizler koparılması gerektiğini dile getirdiği aktarılıyor.

Debbuk, anlaşmanın yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, bölgedeki güç dağılımını da etkileyeceğini öne sürdü. Özellikle yaptırımların gevşetilmesi halinde İran ekonomisinin yeniden canlanabileceği ve bunun diplomatik alanda yeni kapılar açabileceği vurgulandı.

Anlaşmanın nihai metninin ne zaman imzalanacağı ve hangi maddeleri içereceği henüz netleşmiş değil. Ancak bölge basınındaki değerlendirmeler, sürecin sadece diplomatik değil, aynı zamanda siyasi bir kırılma noktası olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.