İsrail’de Yaralı Sayısı 9 Bini Aştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede devam eden çatışmaların sağlık sistemine yansıyan bilançosuna ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlık, cuma günü ülke genelindeki hastanelerde 13 yeni yaralının kayda geçtiğini açıkladı.

Yetkililer, bu son vakalarla birlikte savaşın başladığı tarihten bu yana hastanelerde tedavi altına alınan toplam yaralı sayısının 9 bin 249’a yükseldiğini belirtti. Yaralıların bir kısmının ayakta tedavi edilirken, daha ağır durumda olanların farklı hastanelerde gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

Sağlık yetkilileri, acil servisler ve travma merkezlerinde yoğunluğun sürdüğünü, sağlık ekiplerinin artan hasta sayısına karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti. Hastanelerde ek personel görevlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin artırılması için çeşitli önlemler alındığı bildirildi.

Çatışmaların devam ettiği bölgelerde güvenlik ve sağlık birimlerinin koordinasyon halinde çalıştığı belirtilirken, yetkililer durumun yakından takip edildiğini ve yaralılara yönelik tıbbi müdahalelerin kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı.