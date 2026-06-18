Alemu’l Hüda’dan El‑Meyadin’e Çarpıcı Açıklamalar: “Ayetullah Hamenei’nin Mirası ve Halef Süreci”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran siyasetinde liderlik makamının geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Seyyid Ahmed Alemu’l Hüda’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. El‑Meyadin televizyonuna konuşan Alemu’l Hüda, Şehit Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin geride bıraktığı siyasi ve ideolojik mirasın İran’ın devlet yapısında belirleyici bir rol oynamaya devam ettiğini söyledi.
18 Haziran 2026 - 16:57
News ID: 1828889
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Seyyid Ahmed Alemu’l Hüda, El‑Meyadin televizyonuna verdiği özel röportajda, Şehit Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin ideolojik mirasını ve liderlik makamının geleceğine ilişkin süreci değerlendirdi. Alemu’l Hüda, Ayetullah Seyyid Mücteba Hamenei’nin adının geçtiği halef tartışmalarına dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.
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