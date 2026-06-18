Alemu’l Hüda’dan El‑Meyadin’e Çarpıcı Açıklamalar: “Ayetullah Hamenei’nin Mirası ve Halef Süreci”

Röportajda Hamenei döneminin yalnızca bir liderlik süreci olmadığını belirten Alemu’l Hüda, bu dönemin İran’ın bölgesel ve uluslararası konumunu şekillendiren bir çerçeve oluşturduğunu ifade etti. Devrim liderinin bıraktığı mirasın devlet kurumları ve siyasi yapı üzerinde güçlü bir etki yarattığını dile getirdi.

Alemu’l Hüda, röportajın dikkat çeken bölümünde liderlik makamının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlar Meclisi’nin bu süreçte anayasal sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatan İranlı din adamı, seçim sürecinin belirli kurallar ve istişare mekanizmaları çerçevesinde ilerlediğini söyledi.

Ayetullah Seyyid Mücteba Hamenei’nin isminin kamuoyunda sıkça anılmasına da değinen Alemu’l Hüda, bu konudaki tartışmaların büyük ölçüde siyasi ve toplumsal beklentilerle bağlantılı olduğunu belirtti. Liderlik makamına kimin seçileceğinin ise nihai olarak Uzmanlar Meclisi’nin kararına bağlı olduğunu vurguladı.