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Alemu’l Hüda’dan El‑Meyadin’e Çarpıcı Açıklamalar: “Ayetullah Hamenei’nin Mirası ve Halef Süreci”

18 Haziran 2026 - 16:57
News ID: 1828889
Alemu’l Hüda’dan El‑Meyadin’e Çarpıcı Açıklamalar: “Ayetullah Hamenei’nin Mirası ve Halef Süreci”

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Seyyid Ahmed Alemu’l Hüda, El‑Meyadin televizyonuna verdiği özel röportajda, Şehit Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin ideolojik mirasını ve liderlik makamının geleceğine ilişkin süreci değerlendirdi. Alemu’l Hüda, Ayetullah Seyyid Mücteba Hamenei’nin adının geçtiği halef tartışmalarına dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran siyasetinde liderlik makamının geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Seyyid Ahmed Alemu’l Hüda’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. El‑Meyadin televizyonuna konuşan Alemu’l Hüda, Şehit Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin geride bıraktığı siyasi ve ideolojik mirasın İran’ın devlet yapısında belirleyici bir rol oynamaya devam ettiğini söyledi.

Röportajda Hamenei döneminin yalnızca bir liderlik süreci olmadığını belirten Alemu’l Hüda, bu dönemin İran’ın bölgesel ve uluslararası konumunu şekillendiren bir çerçeve oluşturduğunu ifade etti. Devrim liderinin bıraktığı mirasın devlet kurumları ve siyasi yapı üzerinde güçlü bir etki yarattığını dile getirdi.

Alemu’l Hüda, röportajın dikkat çeken bölümünde liderlik makamının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlar Meclisi’nin bu süreçte anayasal sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatan İranlı din adamı, seçim sürecinin belirli kurallar ve istişare mekanizmaları çerçevesinde ilerlediğini söyledi.

Ayetullah Seyyid Mücteba Hamenei’nin isminin kamuoyunda sıkça anılmasına da değinen Alemu’l Hüda, bu konudaki tartışmaların büyük ölçüde siyasi ve toplumsal beklentilerle bağlantılı olduğunu belirtti. Liderlik makamına kimin seçileceğinin ise nihai olarak Uzmanlar Meclisi’nin kararına bağlı olduğunu vurguladı.

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