“300 Milyar Dolarlık Yeniden İnşa” İddiası: Trump’tan Sert Yalanlama

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran ile Batı arasında yürütülen görüşmelere dair kulislere yansıyan 300 milyar dolarlık yeniden inşa fonu iddiası, kısa sürede uluslararası gündemin üst sıralarına taşındı. Hem İran’a yakın çevrelerde hem de bazı Batılı kaynaklarda dile getirilen bu rakamın, yaptırımların gevşetilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Ancak Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. “Kimse İran’a 300 milyar dolar vermiyor. Bu tamamen uydurma bir haber,” ifadelerini kullanan Trump, rakamın siyasi amaçlarla dolaşıma sokulduğunu savundu. Açıklama, ABD’de yaklaşan seçim süreciyle birlikte İran dosyasının yeniden iç politika malzemesi haline geldiğini gösterdi.

Tahran cephesinden ise doğrudan rakamı doğrulayan ya da yalanlayan net bir açıklama gelmedi. İranlı yetkililer, yeniden inşa ve ekonomik toparlanma başlıklarının görüşmelerde yer aldığını belirtmekle yetinirken, finansmanın kapsamı ve kaynağı konusunda ayrıntı paylaşmadı.

Söz konusu 300 milyar dolarlık paket iddiası, İran’ın altyapı, enerji ve sanayi yatırımlarını kapsayan geniş ölçekli bir programla ilişkilendiriliyor. Bu büyüklükte bir kaynağın devreye girmesi, yalnızca İran ekonomisini değil, bölgesel dengeleri ve küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyecek bir gelişme anlamına geliyor.

Şimdilik ortada doğrulanmış bir finansman anlaşması bulunmuyor. Ancak ortaya atılan rakam ve ardından gelen sert yalanlama, mutabakatın ekonomik boyutunun en az siyasi ve askeri başlıklar kadar tartışmalı olduğunu ortaya koyuyor.