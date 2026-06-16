Tahran’dan “Uygulama Garantisi” Mesajı: Tahtrevançi Yeni Yol Haritasını Açıkladı

Tahtrevançi, mutabakatın hayata geçirilmesi noktasında “somut güvenceler” üzerinde durulduğunu ifade etti. Tarafların birbirine duyduğu güvenin test edileceği bir sürece girildiğini belirten Bakan Yardımcısı, anlaşmanın ihlal edilmesini önleyecek denetim ve takip mekanizmalarının ayrıntılarını anlattı. Metne eklenen uygulama garantilerinin, geçmişteki tecrübelerden ders çıkarılarak daha sıkı tutulduğunu vurguladı.

Gazetecilerin, anlaşmanın sürdürülebilirliğine ilişkin sorularını yanıtlayan Tahtrevançi, diplomasi trafiğinin teknik heyetler düzeyinde devam edeceğini söyledi. Özellikle mali ve siyasi yükümlülüklerin yerine getirilmesi için belirlenen takvimin aksatılmadan işletileceğini dile getiren İranlı yetkili, bu sürecin bölgedeki gerilimi düşürmek adına kilit rol oynayacağının altını çizdi.

Toplantıda paylaşılan bilgiler, mutabakatın sadece genel bir çerçeve değil, aynı zamanda olası uyuşmazlıklarda devreye girecek çözüm yollarını da içeren kapsamlı bir paket olduğunu gösteriyor. Tahran’ın bu adımı, yürütülen müzakere sürecinde “belirsizlikleri giderme” hamlesi olarak dikkat çekti.