Pezeşkiyan: İran tüm ihtimallere hazır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, İran ile ABD arasında son dönemde ortaya çıkan mutabakatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, üzerinde uzlaşı sağlanan hususların savaşın sona erdirilmesi ve yeni müzakere sürecinin başlaması açısından önemli bir adım niteliği taşıdığını ifade ederek, henüz nihai bir anlaşmanın ortaya çıkmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Üzerinde mutabakata varılan hususlar, savaşın durdurulması ve müzakerelerin başlaması yönünde önemli bir adımdır. Nihai anlaşma henüz şekillenmemiştir. İran İslam Cumhuriyeti bütün seçeneklere karşı hazırlıklıdır ve anlaşma olsun ya da olmasın hükümetin önceliği halka samimi şekilde hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran halkının şehit İmam'ın öğretilerinden zillete boyun eğmemeyi öğrendiğini vurgulayarak, ulusal bağımsızlık ve onur ilkelerinin korunmasının İran siyasetinin temel çerçevesini oluşturduğunu kaydetti.

Siyasi gözlemciler, Tahran yönetiminin diplomatik sürece açık bir tutum sergilemekle birlikte savunma kapasitesini korumaya yönelik yaklaşımını sürdürdüğünü ifade ediyor. Uzmanlar, son gelişmelerin İran'ın askeri baskı ve ekonomik yaptırımlara rağmen müzakere masasına kendi kırmızı çizgilerini koruyarak oturduğuna ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdiğini belirtiyor.

Bazı Batılı diplomatlar, müzakere sürecini bölgesel gerilimlerin azaltılması açısından olumlu bir gelişme olarak nitelendirirken, buna karşın çok sayıda analist tarafından Washington'un uzun yıllardır sürdürdüğü yaptırım, tehdit ve baskı politikalarının beklenen sonuçları vermediğinin çeşitli Batılı medya kuruluşlarında da dile getirildiği aktarılıyor. Irak, Afganistan ve bölgedeki diğer örneklerin, askeri ve ekonomik baskının tek başına siyasi hedeflere ulaşmada yeterli olmadığı yönündeki değerlendirmelere sıkça örnek gösterildiği hatırlatılıyor.

Analistler, İran'ın diplomasi ile caydırıcılığı eş zamanlı yürütmesinin, ABD ve Siyonist rejimin azami baskı stratejisinin etkinliğine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini ifade ediyor. Son gelişmelerin, Tahran'ın ulusal çıkarlarını koruma çabalarının bölgesel dengeler üzerindeki etkisini daha görünür hale getirdiği kaydediliyor.