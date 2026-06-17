İran’ın 14 maddelik zaferi: ABD’nin deniz ablukası kalkıyor, Hürmüz yeniden açılıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik başlattığı saldırganlığın ardından 107 gün süren çatışmaların, 25 Haziran’da Tahran’da üzerinde uzlaşılan bir mutabakat zaptıyla sona erdirilmesinin beklendiği belirtiliyor. İran medyasında yer alan haberlere göre, 14 maddelik bu belge, sadece ateşkesi değil, aynı zamanda bölgesel dengeleri kökten değiştirebilecek güvenlik, ekonomi ve jeopolitik taahhütleri içeriyor.

Mutabakatın en dikkat çeken maddelerinden biri, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını derhal kaldırmayı ve tüm askerî güçlerini İran’ın çevre sularından çekmeyi taahhüt etmesi olarak kaydediliyor. Buna karşılık İran’ın, Hürmüz Boğazı’nı 30 gün içinde tam kapasiteyle uluslararası trafiğe açmayı ve mayın temizleme çalışmalarına başlamayı kabul ettiği ifade ediliyor.

Lübnan cephesi ve “tüm cephelerde ateşkes”

Metnin ilk maddesinde, İran ve ABD’nin mevcut savaştaki müttefikleriyle birlikte, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak düşmanlıkları sona erdireceğinin belirtildiği aktarılıyor. Bu madde, İran’ın ateşkesin sadece kendi topraklarıyla sınırlı kalmaması, direniş ekseninin diğer unsurlarını da kapsaması yönündeki stratejik talebini yansıtıyor.

Ancak gözlemciler, İsrail’in Lübnan’daki askerî varlığına ilişkin net bir çekilme takviminin metinde yer almadığına dikkat çekiyor. Bu belirsizliğin, önümüzdeki 60 günlük nihai müzakere sürecinin en kritik başlıklarından biri olacağı değerlendiriliyor.

Nükleer dosya ve yaptırımlar: Eski anlaşmanın ötesinde

Mutabakatın nükleer boyutunun, 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) daha kapsamlı olduğu yorumları yapılıyor. İran’ın nükleer silah “üretmeme” taahhüdünü yinelediği, buna karşılık ABD’nin tüm birincil ve ikincil yaptırımları kaldırmayı, BM Güvenlik Konseyi ve IAEA Yönetim Kurulu kararlarını sona erdirmeyi taahhüt ettiği belirtiliyor.

Analistler, bu maddelerin KOEP’in ötesine geçen “tavizler” olarak değerlendirildiğini ifade ediyor. Trump yönetiminin, 2015 anlaşmasını “tarihin en kötü anlaşması” olarak nitelendirip tek taraflı olarak geri çekildiği hatırlatılırken, mevcut mutabakatın İran’a petrol satışı, bankacılık işlemleri ve sigorta hizmetleri gibi alanlarda çok daha geniş bir ekonomik alan açtığına işaret ediliyor.

Yeniden yapılanma fonu: Savaşın faturası

Mutabakatın en dikkat çekici maddelerinden biri, savaşın yol açtığı hasarları telafi etmek üzere 300 milyar dolarlık bir kalkınma fonu kurulmasını öngörmesi olarak kaydediliyor. Bu fonun, çatışmadan etkilenen Körfez ülkeleri tarafından finanse edilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

Ekonomi çevreleri, bu fonun İran’ın altyapısını yeniden inşa etmek ve savaşın ekonomik yükünü hafifletmek için önemli bir kaynak oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak fonun işletilmesine ilişkin ayrıntıların henüz netleşmediği ve bunun da nihai müzakerelere bırakıldığı aktarılıyor.

Egemenlik ve müdahalesizlik: Uluslararası hukuka dönüş

Mutabakatın iki temel maddesinde, tarafların birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı göstereceği, güç kullanmaktan ve iç işlerine müdahaleden kaçınacağı belirtiliyor. Uzmanlar, bu maddelerin Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkelerine dönüş niteliği taşıdığını ve ABD’nin yıllardır İran’a karşı uyguladığı “maksimum baskı” politikasının resmen terk edildiğine işaret ettiğini ifade ediyor.

Ancak eleştirmenler, ABD’nin geçmişte benzer taahhütleri ihlal ettiğini hatırlatarak, bu maddelerin uygulanabilirliğine ilişkin şüphelerin devam ettiğini belirtiyor. Bu endişenin, mutabakatın BM Güvenlik Konseyi’nde bağlayıcı bir kararla onaylanması yönündeki maddeyle giderilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

Trump’ın “tam zafer” iddiası ve sahadaki gerçekler

Trump yönetiminin, anlaşmayı “tam zafer” olarak sunduğu, ancak sızdırılan metnin Washington’un savaş başlangıcındaki hedeflerine ulaşamadığını gösterdiği yorumları yapılıyor. ABD ve İsrail’in Şubat ayındaki ilk saldırılarında “rejim değişikliği” ve “İran’ı taş devrine döndürme” gibi söylemler kullandığı hatırlatılırken, mutabakatın bu hedeflerden tamamen uzaklaştığı ve Tahran’ın temel taleplerini karşıladığı belirtiliyor.

Anlaşmanın, İran’ın petrol satışını serbest bırakması, yaptırımları kaldırması ve deniz ablukasını sona erdirmesi, Tahran’ın stratejik kazanımları olarak değerlendiriliyor. Buna karşılık İran’ın nükleer silah üretmeme taahhüdünün, savaş öncesinde de ABD istihbarat raporlarının doğruladığı bir pozisyon olduğu hatırlatılıyor.

Çifte standart ve emperyalist dayatmanın çöküşü

Gözlemciler, ABD’nin İran’la yaptığı bu anlaşmanın, aynı dönemde İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarına verdiği koşulsuz destekle birlikte değerlendirildiğinde, Washington’un bölgedeki çifte standardını yeniden gündeme getirdiğini ifade ediyor. ABD’nin İran’ın nükleer programını bahane ederek başlattığı savaşın ardından, Tahran’ın temel taleplerini kabul etmek zorunda kalması, emperyalist dayatmaların sınırlarını gösteriyor.

Uzmanlar, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatarak küresel enerji piyasalarında yarattığı kırılganlığın, Washington’u masaya oturmak zorunda bırakan temel faktör olduğunu belirtiyor. Tahran’ın bu stratejik kozu kullanarak, sadece askerî çatışmayı sona erdirmekle kalmayıp, aynı zamanda uzun yıllardır süren yaptırım rejimini de çökertmeyi başardığı değerlendiriliyor.

60 günlük süreç ve belirsizlikler

Mutabakatın, önümüzdeki 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması için zemin hazırladığı ifade ediliyor. Bu süre zarfında nükleer program, yaptırımların kaldırılması, bölgesel güvenlik ve Hürmüz Boğazı’nın geleceği gibi kritik konuların ayrıntılı olarak müzakere edilmesi planlanıyor.

Analistler, bu 60 günlük sürecin anlaşmanın kaderini belirleyeceğini ve tarafların taahhütlerini ne ölçüde yerine getireceğinin belirleyici olacağını kaydediyor. Anlaşma metninin kamuoyuyla henüz resmen paylaşılmamış olması ve Beyaz Saray’ın sızdırılan metnin doğruluğunu teyit etmemiş olması, sürecin şeffaflığına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.