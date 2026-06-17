Clinton: İran ile Uzlaşma Netanyahu’ya Vurulan Son Darbedir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Clinton, Netanyahu’nun çatışmalar yaratarak iç muhalefeti dizginlemek istediğini sözlerine ekledi. Eski Bakan, “İran ile sağlanacak bir uzlaşmanın, gelecekte onun görevden ayrılmasına zemin hazırlayacak olan o ‘son darbe’ olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Sözlerine şöyle devam eden Clinton, “Netanyahu ile muhatap olduğum günden beri, onun iki şeye saplantılı olduğunu gördüm: İran’a (yönelik düşmanca eylemler) ve Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirme arzusuna” ifadelerini kullandı. Clinton, “Onunla 2009 yılında yaptığım ilk resmi görüşme şu konu üzerineydi: Suudi Arabistan ile ilişkileri nasıl normalleştirebiliriz ve İran’ı tamamen nasıl oyun dışı bırakabiliriz?” dedi.