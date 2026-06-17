Kalibaf: İran ve Çin, bölgesel blokların merkezinde yer alacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Çin özel temsilcisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, Tahran ile Pekin arasındaki ilişkilere yönelik kapsamlı bir değerlendirme yaptığı belirtiliyor. Galibaf’ın, Çin’in İran için “benzersiz bir konuma” sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin ticari boyutun çok ötesine geçmesi gerektiğini vurguladığı aktarılıyor.

Galibaf’ın, “Çin, bizim için sadece bir müşteri veya ticari ortak değil, gerçek ve stratejik bir ortaktır” ifadesini kullandığı kaydediliyor. İranlı yetkilinin, gelecekte oluşacak bölgesel bloklarda İran ve Çin’in “merkezi bir rol” oynayacağını öngördüğü belirtiliyor.

“Ekonomik kalesi” olarak Çin

Kalibaf’ın, dış ilişkilerde önceliklerinin başında ekonominin geldiğini ve bu alanda Çin’in birinci sırada yer aldığını ifade ettiği aktarılıyor. İranlı yetkilinin, iki ülke arasında ortak bir finansal sistem kurulması ve lojistik, ulaşım ile altyapı alanlarında derinlemesine mekanizmalar tasarlanması gerektiğini belirttiği kaydediliyor.

Kalibaf’ın, İran’ın jeopolitik konumu ve yer altı kaynaklarının yanı sıra, “coğrafi siyasi konumunun tek başına ülkeyi en iyi koşullarda yönetmek için yeterli olduğunu” söylediği ifade ediliyor. İran’ı “bir yatırım cenneti” olarak nitelendiren Galibaf’ın, bu potansiyelin harekete geçirilmesi için Çin ile işbirliğinin elzem olduğunu vurguladığı belirtiliyor.

Savaş sonrası yeni dönem ve “sıfır noktası”

Kalibaf’ın, İran’ın ABD ve İsrail’in saldırganlığına karşı kazandığı direnişin ardından ülkenin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma geldiğini savunduğu aktarılıyor. İranlı yetkilinin, “Bugün İran’ın dünyadaki konumu, devrimin ilk günlerinden bile daha tanınır hale gelmiştir” ifadesini kullandığı kaydediliyor.

Kalibaf’ın, savaş sonrası dönemi “sıfır noktası” olarak nitelendirerek, “Meydandaki savaşçıların bayrağını teslim aldığımız yerde durup halkı ekonomik baskıdan kurtarmalıyız” dediği belirtiliyor. Bu ifadelerin, İran’ın askerî başarısını ekonomik kalkınmaya dönüştürme kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Ekonomik zorluklar ve Çin ile işbirliğinin önemi

Toplantıda konuşan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Etabek’in, İran sanayisinin son üç yılda enerji kesintileri nedeniyle yılda ortalama 154 gün üretim yapabildiğini, bunun da ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini belirttiği aktarılıyor. Bu tablonun, İran’ın ekonomik toparlanma için Çin gibi büyük bir ortağa olan ihtiyacını gözler önüne serdiği ifade ediliyor.

İran Ticaret Odası Başkanı’nın, savaş sırasında iş dünyasının da “destansı bir rol” oynadığını ve ekonominin istikrarına katkı sağladığını söylediği kaydediliyor. Ancak iş dünyası temsilcilerinin, Çin ile ilişkilerin daha önce “müteahhitlik” düzeyinde kaldığını ve doğrudan yatırımın yetersiz olduğunu dile getirdiği belirtiliyor.

Emperyalist dayatmalara karşı “yeni bloklar”

Galibaf’ın, “İran ve Çin’in yeni bölgesel blokların merkezinde yer alacağı” yönündeki sözlerinin, ABD’nin bölgedeki emperyalist politikalarına karşı bir karşı hamle olarak yorumlandığı ifade ediliyor. İranlı yetkilinin, “Bugün, yeni blokların (bölgesel ittifakların) oluşumuna ihtiyaç olduğunu dikkatle ifade ettiler ve bu bloklar kısmen şekillenmeye başladı. Gelecekte oluşacak her blokta İran ve Çin’in kesin varlığı söz konusu olacak ve bu blokların merkezinde yer alacaklar” şeklindeki değerlendirmesi aktarılıyor.

Gözlemciler, bu açıklamaların Washington’un bölgedeki müttefiklerini yalnızlaştırma ve Çin-İran eksenini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak okunduğunu belirtiyor. ABD’nin İran’a yönelik yaptırım ve askerî baskı politikalarının, Tahran’ı Pekin’e daha da yakınlaştırdığı ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirdiği değerlendiriliyor.

Çifte standart ve yeni ittifak arayışı

Washington’un, İran’ı uluslararası sistemden izole etme çabalarına karşın, Çin ile kurulan bu stratejik ortaklığın, ABD’nin bölgedeki hegemonyasına bir meydan okuma olarak görüldüğü ifade ediliyor. İran’ın, Batı’nın çifte standardına karşı alternatif bir ittifak arayışında olduğu ve bu çerçevede Çin’in “vazgeçilmez” bir ortak olarak konumlandırıldığı belirtiliyor.

Analistler, Galibaf’ın açıklamalarının, İran’ın ABD ile yaptığı mutabakatın ardından ekonomik kalkınma için gözünü Doğu’ya çevirdiğini ve Çin ile ilişkileri “stratejik ortaklık” seviyesine taşıma kararlılığını gösterdiğini ifade ediyor. Bu yaklaşımın, ABD’nin bölgedeki etkisini azaltma ve yeni bir küresel güç dengesi oluşturma hedefinin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.