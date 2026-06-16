İran Kara Kuvvetleri Komutanı Hatemi: Düşmanın hiçbir hedefi gerçekleşmedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, İmam Ali Askeri Akademisi’nin “Fedakarlık” nişanıyla ödüllendirilmesinin altıncı yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, İran’ın savunma kapasitesine ve son çatışmalardaki başarılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hatemi’nin, düşmanın savaşın başında ilan ettiği stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşamadığını kaydettiği aktarıldı.

“Savaşlar Ya Taarruzidir Ya Da Savunma Amaçlıdır”

Hatemi’nin, 1980-1988’deki Irak’ın saldırısı ve son dönemdeki çatışmaların savunma niteliğine vurgu yaparak, İran’ın bu süreçlerde mazlum bir konumda ancak güçlü bir şekilde savunma yaptığını ifade ettiği belirtiliyor. Düşmanın, İran’ı teslim alma, İslam Cumhuriyeti’ni yıkma ve ülkenin haritasını değiştirme gibi hedeflerini açıkça dile getirdiği ancak bugün bunlardan hiçbirinin gerçekleşmediği vurgulandı.

Komutan, 12 gün süren savaş ve Ramazan Savaşı’nda düşmanın ateşkes istemek zorunda kaldığını hatırlatarak, bugün İran’ın uluslararası alanda her zamankinden daha parlak bir konumda olduğunu ve sınırların her zamankinden daha güçlü bulunduğunu belirtti.

Deniz ve Hava Savunmasında Ayrıntılı Bilgi Paylaşıldı

Hatemi’nin, İran donanmasının Umman Denizi’ndeki 600 kilometrelik kıyı şeridinde güçlü bir savunma sürdürdüğünü aktardığı kaydediliyor. Düşman gemilerinin, “gururla bahsettikleri” donanmalarına rağmen İran sularına girer girmez seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ve gemilerde yangın çıktığının gözlemlendiği ifade ediliyor.

Hava savunma sistemlerinin son ana kadar aktif olduğu ve düşmanın İHA’sının düşürüldüğü, savaş uçaklarının ise kaçmak zorunda bırakıldığı Hatemi tarafından dile getirildi.

el-Udeid Hava Üssü’ndeki Kayıplar Hatırlatıldı

Hatemi’nin, İran Hava Kuvvetleri’nin Suhoy-24 savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanda ABD’nin Katar’daki el-Udeid Hava Üssü’nde 6 askerini kaybettiğini, toplamda ise 13 ABD askerinin bu üste öldüğünü açıkladığı aktarılıyor. Bu saldırıların, düşmanın bölgedeki varlığına karşı etkili bir caydırıcılık oluşturduğu değerlendiriliyor.

“Düşman Askeri ve Siyasi Alanda Mağlup Oldu”

Komutanın, düşmanın hem askeri hem siyasi alanda yenilgiye uğradığını, bu yenilginin en önemli nedeninin düşmanın İran halkına ilişkin yanlış hesapları olduğunu belirttiği ifade ediliyor. Halkın bilinçli katılımıyla sokaklara döküldüğü ve düşmana, inançlar ve dayanıklılık konusunda yanıldığı mesajının verildiği kaydedildi.

Hatemi’nin, Hürmüz Boğazı’nın öneminin bugün tüm dünya tarafından anlaşıldığını ve İran halkının da kendi değerini fark ettiğini vurguladığı belirtiliyor.

“Küçük Bir Hata Dahi Kışkırtılmış Bir Öfkeyle Karşılanır”

Komutanın, düşmanın en ufak bir hatasının İran milletinin birikmiş öfkesi ve kiniyle karşılaşacağı konusunda uyarıda bulunduğu aktarılıyor. “Bu milletin fedakar askerleri ve liderliğin kılıçları” olarak hareket ettiklerini belirten Hatemi’nin, kazanımları caydırıcılığı artırarak pekiştireceklerini ve kimsenin İran topraklarına “kötü gözle” bakamayacağını ifade ettiği kaydediliyor.

Bölgesel Yansımalar

Gözlemciler, Hatemi’nin açıklamalarını İran’ın bölgesel güç projeksiyonunun bir devamı olarak yorumluyor. Özellikle el-Udeid Hava Üssü’ndeki ABD kayıplarının gündeme getirilmesi, Washington’un bölgedeki askeri varlığına karşı Tahran’ın elinde güçlü bir koz bulunduğu izlenimini pekiştiriyor.

ABD Başkanı Trump’ın daha önce İran’da rejim değişikliği girişimlerinin başarısız olduğunu itiraf ettiği hatırlatılırken, Hatemi’nin sözlerinin bu itirafı somut askeri verilerle desteklediği belirtiliyor. Lübnan’daki ateşkes sürecinde İran’ın iradesinin dayatıldığı yönündeki vurgu, Tahran’ın bölgesel nüfuzunun ve direniş ekseninin gücünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.