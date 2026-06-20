Naim Kasım’dan Muharrem Mesajı: “Dayatmaya Boyun Eğmeyiz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Muharrem ayı dolayısıyla Beyrut’un güney banliyösünde (Dahiye) bulunan Seyyid Hasan Nasrallah’ın türbesinde düzenlenen matem programında konuştu. Yoğun katılımın olduğu törende Kasım, hem bölgesel gelişmelere hem de Hizbullah’ın siyasi ve askeri tutumuna ilişkin mesajlar verdi.

Kasım, Hizbullah’ın dış müdahale ve bağımlılığın her türüne karşı olduğunu belirterek, “Düşman bize silahla gelirse biz de silahla karşılık veririz. Yumuşak savaş yöntemleri kullanırsa aynı yöntemlerle cevap veririz. Bize bir şey dayatılmak istenirse bunu reddeder ve imkânlarımızla sesimizi yükseltiriz” ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri, hareketin Taif Anlaşması ve Lübnan Anayasası’na bağlı kaldığını, iç siyasi anlaşmazlıkların ulusal birlik çerçevesinde tutulması gerektiğini savundu. Silahlarının yönünün İsrail’e dönük olduğunu söyleyen Kasım, “İşgali hiçbir zaman kabul etmedik” dedi.

Direniş söylemini yineleyen Kasım, “Özgür doğduk ve zulme karşı durmayı seçtik. Köleliği, işgali ve vesayeti kabul etmiyoruz. İşgali reddettiğimiz her adım bizim için bir zaferdir” diye konuştu.

Siyasi, kültürel ve toplumsal bağımlılık biçimlerine de karşı olduklarını belirten Kasım, mücadelenin farklı alanlarda sürdüğünü ifade etti. Konuşmasının sonunda ölüm tehdidine ilişkin mesaj veren Hizbullah Genel Sekreteri, “Biz ölümden korkmayan bir topluluğuz. Hiçbirimiz hayatta kalmasak bile görevimizi yerine getirmiş oluruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kasım’ın açıklamaları, Lübnan-İsrail hattındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde, Hizbullah’ın mevcut pozisyonunu ve söylemini yeniden teyit eden mesajlar olarak değerlendirildi.