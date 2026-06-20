Washington-Tel Aviv Hattında İran Ayrışması

Diplomatik kaynaklara göre Trump yönetimi, İran’la gerilimi azaltacak ve bölgesel istikrarı destekleyecek bir anlaşmanın hem ekonomik hem de güvenlik açısından ABD’nin çıkarlarına hizmet edeceğini değerlendiriyor. Bu yaklaşım, Washington’ın son dönemde İran’la dolaylı temaslara ve arabuluculuk girişimlerine daha açık hale gelmesiyle kendini gösteriyor.

Buna karşılık Netanyahu hükümeti, İran’ın bölgedeki nüfuzunu sınırlamaya yönelik daha sert bir strateji izlenmesi gerektiğini savunuyor. İsrail yönetimi, özellikle İran’ın füze programı ve bölgesel müttefik ağının herhangi bir anlaşma sürecinde daha sıkı kısıtlamalara tabi tutulması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, iki müttefik arasındaki bu yaklaşım farkının tamamen bir kopuş anlamına gelmediğini, ancak İran dosyasında taktiksel farklılıkların giderek daha görünür hale geldiğini belirtiyor. Washington’un diplomasiye ağırlık veren çizgisi ile Tel Aviv’in güvenlik odaklı yaklaşımı arasındaki denge, önümüzdeki dönemde bölgesel gelişmeler üzerinde belirleyici olabilir.

Analistler ayrıca ABD’nin İran’la olası bir anlaşmayı yalnızca nükleer meseleyle sınırlı tutmak istemediğini, aynı zamanda bölgesel gerilimi düşürecek daha geniş bir çerçeve arayışında olduğunu ifade ediyor. Bu durumun, savaş sonrası Ortadoğu düzenine ilişkin farklı vizyonların Washington ve Tel Aviv arasında daha açık şekilde tartışılmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.