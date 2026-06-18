ABD Yardımı Kesilirse İsrail Hava Gücü Zorlanır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İsrail arasında son dönemde artan siyasi gerilim, askeri iş birliğinin geleceğine dair yeni soru işaretleri doğurdu. Washington’un yıllık yaklaşık 4 milyar dolar tutarındaki askeri yardımı kesme ihtimalinin gündeme gelmesi, İsrail’in savunma planlamasında kritik bir başlık haline geldi.

Söz konusu yardım paketi, İsrail ordusunun özellikle hava kuvvetleri alanındaki modernizasyon ve bakım süreçlerinde önemli bir rol oynuyor. F‑35 ve F‑15 filolarının bakımından mühimmat tedarikine kadar birçok başlıkta ABD kaynaklı destek büyük bir paya sahip. Bu nedenle yardımın askıya alınmasının kısa sürede operasyonel kapasite üzerinde etkili olabileceği konuşuluyor.

İsrail’de bazı askeri çevreler, ABD desteğinin kesilmesi halinde özellikle hava operasyonlarının sürdürülebilirliği konusunda ciddi zorluklar yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Yedek parça temini, mühimmat stokları ve teknik destek gibi alanlarda ortaya çıkabilecek boşlukların birkaç ay içinde hissedilebileceği ifade ediliyor.

Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler uzun yıllardır güçlü bir askeri ve siyasi ortaklık üzerine kuruluydu. Ancak son dönemde yaşanan görüş ayrılıkları, iki başkent arasındaki diyalogun tonunu değiştirmiş durumda. Özellikle bölgesel askeri operasyonlar ve diplomatik kararlar konusunda taraflar arasında zaman zaman sert mesajlar veriliyor.

ABD’nin askeri yardım kartını gerçekten masaya koyup koymayacağı henüz net değil. Buna rağmen bu ihtimalin dahi İsrail’de savunma politikalarının geleceği üzerine yoğun bir tartışma başlatmış durumda.