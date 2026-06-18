Suriye’de Mezhep Gerilimi Tırmanıyor: “Arındırma” Söylemi Şiddet Dalgasına Dönüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin çeşitli şehirlerinde son günlerde yaşanan olaylar, ülkede uzun süredir bastırılmış olan mezhepsel gerilimin yeniden su yüzüne çıktığını gösteriyor. Sosyal medya platformlarında yayılan çağrılar ve paylaşımlar, bazı grupları sokaklara dökerken, kısa sürede şiddet olayları da beraberinde geldi.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Humus, Hama ve kıyı hattındaki bazı yerleşimlerde belirli toplulukları hedef alan saldırılar meydana geldi. “Rejim kalıntılarından arındırma” sloganı etrafında toplanan grupların, bu söylemi kullanarak bazı mahallelere baskın düzenlediği ve evlere zarar verdiği bildirildi. Olaylar sırasında yaralananların olduğu, bazı ailelerin ise güvenlik gerekçesiyle bölgeden ayrıldığı ifade ediliyor.

Sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan görüntüler ve çağrılar, gerilimi daha da büyüten bir unsur haline geldi. Paylaşımlarda kullanılan dilin açık şekilde mezhep vurgusu taşıdığı ve bu durumun farklı şehirlerdeki tansiyonu hızla yükselttiği görülüyor.

Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri, bazı bölgelerde devriyeleri artırarak kontrol noktaları kurdu. Buna rağmen özellikle akşam saatlerinde küçük çaplı çatışma ve saldırı haberlerinin gelmeye devam ettiği belirtiliyor.

Suriye’de uzun yıllar süren savaşın ardından birçok bölgede kırılgan bir denge oluşmuştu. Son günlerde yaşanan bu gelişmeler, toplumsal fay hatlarının hâlâ güçlü olduğunu ve küçük bir kıvılcımın geniş çaplı gerilimlere dönüşebileceğini ortaya koyuyor. Kentlerde yaşayan birçok kişi ise gerilimin büyümesinden endişe duyduklarını ve günlük hayatın yeniden belirsizlik içine girdiğini söylüyor.