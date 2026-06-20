BM Oturumunda Gerginlik: İsrail Temsilcisinden Sert Çıkış

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler’de düzenlenen oturum, İsrail ile BM yetkilileri arasında yaşanan sert tartışmaya sahne oldu. İsrail’in çocuklara yönelik ihlaller nedeniyle yayımlanan BM raporlarında yer almasının ardından söz alan İsrail’in BM Daimi Temsilcisi, raporun hazırlanma sürecini hedef aldı.
20 Haziran 2026 - 16:52
News ID: 1829553
İsrail’in çocuklara yönelik ihlaller nedeniyle Birleşmiş Milletler raporlarında eleştirilmesinin ardından, İsrail’in BM Daimi Temsilcisi oturum sırasında BM yetkililerine sert sözlerle yüklendi. Salondaki tartışma kısa sürede diplomatik gerilime dönüştü.
yorumunuz