BM Oturumunda Gerginlik: İsrail Temsilcisinden Sert Çıkış

İsrailli temsilci konuşmasında, raporun “gerçekleri çarpıttığını” ileri sürerek BM yetkililerine sert ifadeler yöneltti. Oturum sırasında kullanılan dilin alışılmış diplomatik üslubun dışına çıkması salonda dikkat çekti.

BM raporunda, çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik ihlallerin izlenmesi kapsamında İsrail’in de adı geçen ülkeler arasında yer aldığı belirtilmişti. Bu durum Tel Aviv’de tepkiye neden olmuştu.

New York’taki oturumda bazı delegasyonlar raporun önemine vurgu yaparken, İsrail temsilcisi BM mekanizmasını taraflı davranmakla suçladı. Tartışma sırasında salonda zaman zaman tansiyon yükseldi.

BM kaynakları raporun uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde hazırlandığını ve çatışma bölgelerinde çocukların korunmasına yönelik bir izleme sürecinin parçası olduğunu belirtiyor. Ancak son oturumda yaşanan sert diyalog, İsrail ile BM arasındaki gerilimin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.