Şeyh Kabalan’dan Washington Sürecine Tepki: “Lübnan’ın Egemenliği Pazarlık Konusu Olamaz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kabalan, son günlerde Washington’da yürütülen diplomatik süreçlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kabalan, bu temasların Lübnan’ın egemenliğini ve ülkenin siyasi kimliğini zayıflatabilecek sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Yaptığı değerlendirmede Kabalan, Lübnan’ın geleceğini ilgilendiren konuların dış baskılarla şekillendirilemeyeceğini söyledi. Özellikle direnişin rolünü hedef alabilecek siyasi ya da askeri taahhütlerin ülkenin güvenlik dengelerini sarsacağını ifade eden Kabalan, böyle bir adımın Lübnan açısından kabul edilemez olacağını dile getirdi.

Kabalan ayrıca, bölgedeki gelişmelerin Lübnan üzerinde yeni baskı mekanizmaları kurulmasına yol açmaması gerektiğini belirtti. Ülkenin egemenliğinin ve ulusal karar alma sürecinin korunmasının hayati olduğunu vurgulayan Kabalan, dış merkezli girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Açıklama, bölgede diplomatik temasların hız kazandığı bir dönemde geldi. Washington’da yürütülen görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılar sınırlı olsa da, Lübnan’daki siyasi ve dini çevrelerde sürecin ülkenin iç dengelerine etkisi yakından izleniyor.