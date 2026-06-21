Tahran’dan “Yeni Anlaşma” İddialarına Yalanlama

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’da resmi kaynaklar, son günlerde bazı uluslararası medya kuruluşlarında yer alan “Tahran ile Washington arasında yeni bir anlaşma hazırlanıyor” iddialarına açıklık getirdi. Yetkili kaynaklar, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tahran’dan yapılan değerlendirmelerde, ABD ile yeni bir anlaşmanın yeniden imzalanmasının şu anda gündemde olmadığı ifade edildi. İran tarafı, son dönemde yayılan haberlerin spekülasyon içerdiğini ve resmi kanallardan böyle bir sürecin başlatılmadığını vurguladı.

İran ile ABD arasındaki ilişkiler uzun süredir yaptırımlar, nükleer program ve bölgesel gerilimler nedeniyle kırılgan bir zeminde ilerliyor. Bu nedenle iki ülke arasında olası bir diplomatik adım, uluslararası basında sık sık farklı iddiaların gündeme gelmesine yol açıyor.

Tahran yönetimi ise resmi açıklamalar dışında yayılan haberlerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, mevcut durumda yeni bir anlaşmaya yönelik müzakere sürecinin bulunmadığını kaydetti.