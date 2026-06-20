İran’dan Hürmüz Boğazı Hamlesi: Devrim Muhafızları Trafiği Durdurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran yönetimi, ABD ile daha önce varıldığı belirtilen mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada Washington’ın anlaşmanın ilk maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmediğini öne sürdü. İranlı yetkililer, bu durumun mutabakatın ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) ise gelişmelerin ardından Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini durdurma kararı aldığı bildirildi. İranlı kaynaklar, söz konusu kararın yalnızca mutabakatın uygulanmamasıyla değil, aynı zamanda İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Açıklamalara göre Devrim Muhafızları, bölgedeki askeri gerilimin tırmanması ve Lübnan’daki saldırıların devam etmesi halinde İran’ın stratejik seçeneklerini devreye sokabileceğini daha önce de dile getirmişti. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, bu çerçevede atılan en sert adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji piyasaları açısından kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Uzmanlar, boğazdaki herhangi bir kesintinin yalnızca bölgesel güvenliği değil, aynı zamanda uluslararası enerji arzını ve deniz taşımacılığını da doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Washington ve Tel Aviv’den konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, bölgedeki gelişmelerin yeni bir diplomatik ve askeri gerilim dalgasına yol açabileceği değerlendiriliyor.